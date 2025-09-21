Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Un incidente avvenuto questa mattina che ha visto coinvolti una moto e trattore ha provocato il ferimento di una persona alla guida del motociclo e il blocco della circolazione stradale sulla via Giardini Sud, nel comune di Pavullo nel Frignano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per rilievi di legge e per regolare la viabilità.



Foto: Polizia Locale Unione dei comuni del Frignano





