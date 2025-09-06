Palagano: schiacciato dal proprio trattore, grave all'ospedale di Baggiovara

Grave incidente agricolo nel comune di Palagano in via San Giovanni, nella frazione di Costrignano. Un uomo di 65 anni, agricoltore del posto, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal proprio trattore.

Stando ai primi accertamenti, l’uomo era sceso dal mezzo per agganciare alcuni attrezzi agricoli quando, per cause ancora da chiarire, il trattore si è mosso improvvisamente, travolgendolo e schiacciandolo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che hanno udito le grida dell'uomo.



La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Bologna. L’uomo è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori e trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ausl per ricostruire con precisione la dinamica del fatto ed escludere eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, sembrerebbe si tratti di un tragico incidente autonomo.

