L'incidente, fortunatamente senza feriti gravi, poco dopo le ore 14 di oggi. Al vigili del fuoco del distaccamento di San Felice giunge la chiamata per intervento su incidente stradale, a Solara di Bomporto, sulla strada Panaria Bassa. L' auto condotta da un uomo, uscendo di strada si era ribaltata e nell'urto aveva iniziato a perdere gas dal serbatoio GPL. La squadra arrivata in posto ha provveduto ad accertarsi delle condizioni dell' occupante della vettura e mettere in sicurezza l'area chiudendo le valvole di adduzione del gas dal serbatoio. Sul posto il 118 e la polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica.
Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL
L'auto del conducente, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, si è ribaltata. Estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di San Felice che hanno messo in
