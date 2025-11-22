Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL

Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL

L'auto del conducente, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, si è ribaltata. Estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di San Felice che hanno messo in

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

L'incidente, fortunatamente senza feriti gravi, poco dopo le ore 14 di oggi. Al vigili del fuoco del distaccamento di San Felice giunge la chiamata per intervento su incidente stradale, a Solara di Bomporto, sulla strada Panaria Bassa. L' auto condotta da un uomo, uscendo di strada si era ribaltata e nell'urto aveva iniziato a perdere gas dal serbatoio GPL. La squadra arrivata in posto ha provveduto ad accertarsi delle condizioni dell' occupante della vettura e mettere in sicurezza l'area chiudendo le valvole di adduzione del gas dal serbatoio. Sul posto il 118 e la polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fanano, paura incendio a casa di riposo: 50 anziani posti al sicuro

Fanano, paura incendio a casa di riposo: 50 anziani posti al sicuro

Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco

San Felice, un vicolo per Emilio Tosatti, fondatore di SanFelice 1893 Banca popolare

San Felice, un vicolo per Emilio Tosatti, fondatore di SanFelice 1893 Banca popolare

Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante

Articoli Recenti Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

Mirandola, maltratta moglie per anni anche davanti alle figlie: arrestato 41enne

Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

Chiusura strada Val di Sasso, l'Ausl: 'Continuità del soccorso rimane prioritaria'

Chiusura strada Val di Sasso, l'Ausl: 'Continuità del soccorso rimane prioritaria'

Si alza la temperatura per il Superzampone

Si alza la temperatura per il Superzampone