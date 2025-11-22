Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL

L'incidente, fortunatamente senza feriti gravi, poco dopo le ore 14 di oggi. Al vigili del fuoco del distaccamento di San Felice giunge la chiamata per intervento su incidente stradale, a Solara di Bomporto, sulla strada Panaria Bassa. L' auto condotta da un uomo, uscendo di strada si era ribaltata e nell'urto aveva iniziato a perdere gas dal serbatoio GPL. La squadra arrivata in posto ha provveduto ad accertarsi delle condizioni dell' occupante della vettura e mettere in sicurezza l'area chiudendo le valvole di adduzione del gas dal serbatoio. Sul posto il 118 e la polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica.



