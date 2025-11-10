Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili dl Fuoco

Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili dl Fuoco

Attimi di apprensione oggi pomeriggio in cia Montecarlo a Carpi. L'auto ha finito il suo movimento incontrollato contro un muretto, senza colpire altre auto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Improvvisamente una Panda alimentata a GPL parcheggiata e senza nessuno all' interno, ha cominciato a bruciare e a muoversi oltrepassato il prato del parcheggio finendo la sua corsa contro un muretto di contenimento. Una scena insolita che ha generato apprensione nel pomeriggio a Carpi, in via Montecarlo. Il rischio era anche quello che l'auto si scontrasse con altre autovetture parcheggiate nel cortile di un palazzo con conseguenze ben più grave. L'immediato allarme dei Vigili del Fuoco ha consentito un intervento risolutivo nel giro di qualche decina di minuti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto presenti anche 118 e Polizia Locale.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'

Targa sugli Estensi a Palazzo Ducale, Bianchini Braglia: 'Testo non chiaro, ma sul caso c'è troppa ideologia'

Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Finale Emilia: carica di firme la petizione contro la discarica

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco

Grandi mezzi e grandi uomini per la sicurezza in quota: sul Cimone esercitazione del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco

Modena, via Vaciglio al buio, Hera Luce replica: 'Non abbiamo in gestione quell'impianto'

Modena, via Vaciglio al buio, Hera Luce replica: 'Non abbiamo in gestione quell'impianto'

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Modena, via Vaciglio al buio da giorni: da Hera rimpallo di responsabilità

Bper e Popolare di Sondrio approvano il progetto di fusione

Bper e Popolare di Sondrio approvano il progetto di fusione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

Lega: 'Sicurezza a Castelfranco Emilia fuori controllo, servono le ronde'

Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

Vignola: aveva aggredito i Carabinieri, dall'obbligo di firma al carcere

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni

Nuovo Municipio di Finale Emilia: presentato il progetto da 7 milioni