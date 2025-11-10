Improvvisamente una Panda alimentata a GPL parcheggiata e senza nessuno all' interno, ha cominciato a bruciare e a muoversi oltrepassato il prato del parcheggio finendo la sua corsa contro un muretto di contenimento. Una scena insolita che ha generato apprensione nel pomeriggio a Carpi, in via Montecarlo. Il rischio era anche quello che l'auto si scontrasse con altre autovetture parcheggiate nel cortile di un palazzo con conseguenze ben più grave. L'immediato allarme dei Vigili del Fuoco ha consentito un intervento risolutivo nel giro di qualche decina di minuti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto presenti anche 118 e Polizia Locale.
Auto GPL inizia a bruciare e a muoversi: intervento di emergenza dei Vigili dl Fuoco
Attimi di apprensione oggi pomeriggio in cia Montecarlo a Carpi. L'auto ha finito il suo movimento incontrollato contro un muretto, senza colpire altre auto
