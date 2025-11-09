Nuovo ospedale di Carpi: dall'avviso pubblicato più dubbi che certezze
Confermati 'solo' i 57 milioni quasi tutti dello Stato. L'obiettivo di un grande ospedale prospettato da anni sempre più lontano. Una opportunità per Mirandola. La scelta politica 'obtorto collo' di una integrazione
E anche nella migliore delle ipotesi, l'orizzonte temporale sul quale si ragiona è quello del 2033. Circa 8 anni di attesa in cui dovere convivere, a Carpi, con un ospedale che, come ha ribadito proprio l'altro giorno il Presidente De Pascale, è assolutamente inadeguato alle esigenze della sanità di oggi.
Producendo ritardi e spreco di denaro pubblico, Impoverendo, se non chiudendo, sempre più reparti e presidi della provincia. Un processo solo in parte giustificato dalle esigenze di razionalizzazione della rete che deve fare i conti con nuovi standard ed esigenze. Il dibattito sul livello e sulle funzioni degli ospedali di prossimità e di area, come quelli di Mirandola e di Carpi, dura da troppi anni. Anni in cui è cambiato il mondo. Un mondo che la politica, la stessa che oggi ci racconta di avere la ricetta giusta e innovativa per garantire futuro, non è riuscita a seguire. E il caso dell'ospedale Ramazzini ne è il simbolo.Una situazione, quella legata alle difficoltà e alla consapevolezza di dovere rivedere di fatto le prospettive per Carpi (sarà sempre più difficile trovare privati pronti a coprire 69 milioni di euro pur a fronte della prospettiva di avere la garanzia di gestire anche tutte le attività commerciali e di ristorazione legate al nuovo ospedale, e alla luce del fatto che il progetto non sarà più lo stesso), che finisce per favorire Mirandola che da sempre, fondatamente, di fronte anche al naufragio dell'ipotesi di un unico ospedale dell'area nord (Carpi e Mirandola), del trasferimento a Carpi (accellerato dal terremoto), di sempre più reparti e funzioni (punto nascita compreso), temeva con la realizzazione del nuovo grande ospedale di Carpi, la fine di quello di Mirandola. Oggi, e almeno per i prossimi 8 anni, Carpi avrà bisogno di Mirandola. Tecnicamente e politicamente.Solo il tempo, un lungo tempo, ci dirà se la prospettiva di integrazione tra i due ospedali (vecchio ma rinnovato di Mirandola e nuovo di Carpi), sarà possibile e porterà i suoi frutti, o se la sopravvivenza dell'ospedale di Mirandola sarà solo rimandata al 2033 o oltre. Sicuramente il tema del livello dei due Pronto Soccorso si porrà a breve.Gi.Ga.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Per non dimenticare: 2012-2022, dieci anni di tagli per l'ospedale di Mirandola ed il progetto naufragato del grande ospedale della bassa
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Dc, Samorì è il nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Cuffaro
Telemedicina, Vignali e Platis: 'Pessimi dati per l'Ausl di Modena'
Richiedenti asilo: in provincia di Modena in vigore accordo quadro da 59 milioni in 3 anni
'Modena, quella lapide sul palazzo Ducale è un affronto a chi si oppose al regime dei Duchi'