Contratto lavoratori sanità, Cgil contro Cisl: 'Accordo vergognoso'
'Un contratto vergognoso che segna un arretramento storico per chi lavora nella sanità pubblica'
'Questo contratto – afferma Nicola Maria Russo segretario UIL FPL Modena e Reggio Emilia – non tutela il potere d’acquisto dei lavoratori. A fronte di un’inflazione che ha eroso i salari, gli aumenti reali saranno di appena 40/60 euro lordi al mese (al netto della indennità di vacanza contrattuale già percepita). In pratica, i lavoratori perderanno due terzi del loro potere d’acquisto per il triennio 2022-2024. Il blocco salariale, questa volta, non arriva solo dal Governo, colpevole di portare avanti una politica di sistematico definanziamento della sanità pubblica, ma oggi anche da quei sindacati che hanno deciso di firmare un accordo del genere'.
Sul fronte delle carriere, il giudizio è altrettanto severo.
A tutto questo si aggiunge una tassazione agevolata che riguarda solo alcune figure e solo per attività rese oltre il normale orario di lavoro. 'L’unico beneficio riguarda gli straordinari degli infermieri – spiega Giulia Casamassima, responsabile Sanità FP CGIL Modena – Per tutto il resto del personale non è previsto nulla. Il messaggio implicito è chiaro: se vuoi guadagnare di più, lavora di più. Ma questa non è valorizzazione, è sfruttamento'.
Il contratto non riconosce nemmeno l’esclusività professionale a chi lavora solo nel Servizio Sanitario Nazionale, né introduce misure di welfare significative. 'Il valore del buono pasto resta fermo a 5,16 euro – aggiunge Casamassima – noi oggi abbiamo il dovere di dire ai lavoratori, cosa hanno perso con questo contratto, i lavoratori devono sapere che grazie a chi questo contratto lo ha firmato, hanno perso mediamente 172 euro.
Anche sul piano dell’organizzazione del lavoro, le novità sono tutte peggiorative. Nessuna flessibilità oraria, nessun diritto esigibile per i lavoratori over 60 di essere esonerati dai turni notturni. Aumentano invece i turni di pronta disponibilità, che passano da sette a una media di nove al mese, con carichi di lavoro sempre più pesanti. 'Si continua a spremere chi già da anni tiene in piedi ospedali e servizi – commenta Russo – È inaccettabile'.
Critiche anche alla cosiddetta “Area di Elevata Qualificazione”, che secondo i due sindacalisti è una misura vuota: 'L’indennità sarà pagata con i fondi contrattuali già esigui – spiega Casamassima – sottraendo risorse alle progressioni orizzontali e agli incarichi. Un sistema destinato, senza l’eliminazione del tetto al salario accessorio e quindi senza ulteriori risorse destinate ai fondi contrattuali, a dividere i lavoratori, piuttosto che a valorizzarli'.
La delusione è forte anche per la formazione e la qualificazione professionale. Nessuna garanzia di ore dedicate all’interno dell’orario di servizio e nessuna valorizzazione dei nuovi profili. 'Addirittura – sottolinea Russo – si introduce la figura dell’‘assistente infermiere’, con un inquadramento inferiore all’OSS senior.
Sul piano delle tutele, il contratto lascia irrisolti temi cruciali come salute, sicurezza e difesa legale. Nessuna misura concreta contro lo stress lavoro-correlato e le aggressioni, nessun obbligo per le aziende di costituirsi parte civile. 'Chi subisce violenza o ingiustizie – denuncia Casamassima – dovrà continuare ad anticipare le spese legali e sperare nella benevolenza dell’azienda. È una vergogna che offende la dignità di chi ogni giorno rischia la propria salute per garantire quella degli altri'.
Infine, restano in vigore i tetti alle assunzioni, con inevitabile aggravio delle condizioni di lavoro e dei carichi sui reparti. 'Questo contratto non segna un passo avanti, ma una resa – conclude Russo – È un accordo che impoverisce i lavoratori, peggiora i servizi e nega ogni prospettiva di crescita. Non è un rinnovo, è un arretramento mascherato da conquista'.
'FP CGIL e UIL FPL – ribadiscono Russo e Casamassima – non hanno firmato e non firmeranno mai la resa dei lavoratori. Continueremo a batterci per un vero rinnovo, con risorse adeguate, tutele concrete e valorizzazione reale delle professioni sanitarie. Perché la sanità pubblica si difende anche nei contratti, e questa volta, purtroppo, è stata tradita'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri
Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'
Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo
Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef
Castelvetro, ex Coop Legno: dopo la chiusura lavoratori ancora senza cassa integrazione
Contratto lavoratori della sanità pubblica: c'è la firma della Cisl, Cgil e Uil non ci stanno
Federica Minozzi è Cavaliere del lavoro: la cerimonia stamattina al Quirinale
Servizi di igiene ambientale: sciopero dipendenti Hera e Aimag