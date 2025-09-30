Fusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef
Il ministero approva: nasce la Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia ETS con un impegno erogativo triennale da 14 milioni di euro
L’autorizzazione del MEF, oggi arrivata, rende effettiva la fusione e apre la strada al completamento delle procedure statutarie, consolidando un modello di collaborazione e solidarietà tra territori e assicurando continuità all’attività filantropica nella provincia di Ferrara.
