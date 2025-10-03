Cineporto di Fiorano: cinque donne imprenditrici, cinque storie di successo
Alessandra Stefani, Loretta Chiusoli, Angela Oggionni, Francesca Failoni e Anna Molinari
Palcoscenico d’eccellenza il Cineporto dell’Emilia-Romagna, un hub privato polifunzionale di 1.500 mq, nato da un progetto di Scarabeo Entertainment, catalizzatore di connessioni e collaborazioni, in cui si intrecciano innovazione e creatività per dare spazio e valore a eventi capaci di ridisegnare il futuro del territorio.'E’ stato un vero dialogo corale: mondi diversi, finanza, tecnologia, moda, cinema e arte, si sono incontrati con concretezza e passione. Uno scambio prezioso da ripetere spesso, perché tutto è in continuo e rapido mutamento' ha commentato la padrona di casa Alessandra Stefani, regista e fondatrice di Scarabeo Entertainment, nell’accogliere il team delle imprenditrici di Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management e nell’investment banking al servizio di privati e imprese, che ha organizzato e promosso l’iniziativa.Sul palco, insieme ad Alessandra Stefani, Loretta Chiusoli chief HR & organization del gruppo Crif, nonché managing director di Boom, Angela Oggionni partner di Electa Ventures, Francesca Failoni Cfo e co-founder di Alps Blockchain e Anna Molinari
