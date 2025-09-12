Cisl, inaugurati i nuovi uffici di Castelfranco Emilia: 'Al centro i servizi ai cittadini'

Numeri

Il sindaco

I servizi

'Un sindacato esiste davvero quando sa costruire un rapporto speciale con il territorio, aiutandolo, proteggendolo, accompagnando le speranze della sua gente. Cisl crede tantissimo in Castelfranco Emilia e oggi lo dimostra inaugurando una nuova sede che vogliamo rendere casa e porto sicuro per tutti i cittadini di questa straordinaria Comunità'.Con queste parole Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, dopo la benedizione affidata a Mons. Luciano Luppi, ha tagliato ufficialmente il nastro del maxi quartier generale del sindacato, operativo al centro commerciale le Magnolie, in via Loda, civico 6. Tantissimi i cittadini presenti, a cominciare da Dino Carini, il super volontario di Cisl.'Crediamo che Castelfranco sia uno dei più importanti protagonisti del territorio modenese, nel quale la cultura del lavoro, dei diritti e dei servizi di qualità si costruiscono davvero insieme alle persone e con il Comune – prosegue Papaleo –. Non è un caso che Cisl sia stata l’unico sindacato ad aver sostenuto l’azione del sindaco Gargano per ottenere una nuova caserma per i Carabinieri e più investimenti sulla sicurezza urbana'.A Castelfranco Cisl ha un trend in costante crescita, a dimostrazione di un feeling speciale costruito con la Comunità.In soli due anni, il numero di pratiche aperte dal patronato Inas è aumentato del 29%. Il servizio di assistenza fiscale garantito dal Caf Cisl, tra 2022 e 2024, è incrementato del 7%, con oltre 4.425 pratiche gestite lo scorso anno.Per Papaleo la decisione di puntare su Castelfranco è maturata grazie ad uno 'straordinario lavoro di equipe con la Federazione dei Pensionati, la nostra Fnp Cisl Emilia Centrale, che ha sostenuto il progetto con passione e convinzione. Devo dire grazie ad Adelmo Lasagni, leader della categoria quando abbiamo iniziato questo cammino, e ora al segretario generale Domenico Pacchioni che ha seguito l’avvio della nuova sede in modo impeccabile'.Proprio Pacchioni sottolinea che 'la nuova sede non rappresenta solo un luogo di servizi e consulenze, ma un vero e proprio presidio sociale, uno strumento per costruire insieme una società più giusta e solidale. I valori cui ha dedicato la propria vita Fernando Tisi, figura storica della Cisl qui a Castelfranco Emilia, che continua ad abitare nel nostro cuore. Ed è per questo che nella nuova sede abbiamo un suo ritratto. Un modo per dirgli grazie, ancora una volta'.'Quella di oggi non è stata solo un’inaugurazione: è un gesto d’amore verso la nostra Comunità.La nuova sede della Cisl diventa un luogo dove ogni persona può trovare ascolto, dignità, futuro. Castelfranco Emilia cresce, e cresce nel modo più bello: nei diritti, nel lavoro, nella giustizia sociale', ha detto Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, osservando che 'saremo sempre accanto a chi difende le persone e le accompagna nelle sfide della vita. Perché una città è grande davvero solo quando nessuno resta indietro e questo nuovo presidio è un vero e proprio “rifugio” dove trovare il necessario per le proprie esigenze. Grazie a tutti coloro che animano questa sede e custodiscono i Diritti e Doveri costituzionali'.Nella nuova sede opera l’assistenza sindacale e contrattuale ai lavoratori di ogni categoria; l’assistenza fiscale del Caf, per la dichiarazione dei redditi ma anche per essere guidati nella stipula di un buon contratto di locazione o per la gestione contrattuale delle badanti e dei collaboratori domestici, combattendo i rischi e i danni del lavoro nero e di scarsa qualità. I cittadini potranno trovare la consulenza previdenziale del patronato Inas che a Castelfranco è arrivato a sfiorare le 4.000 pratiche annuali e offre anche il controllo sul corretto importo pagato con le pensioni.