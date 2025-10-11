Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri
La sentenza del Tribunale di Modena, sezione procedure concorsuali, è del 7 ottobre. I creditori ora dovranno presentare domanda di insinuazione
I creditori che vantano diritti sul debitore hanno 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione.
Società costituita nel 2016, la Negrini srl, oggi guidata da Giorgio Negrini in qualità di amministratore unico, è una delle agenzie di onoranze funebri più note in città.
