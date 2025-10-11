Modena: Tribunale dichiara liquidazione giudiziale per la Negrini srl, storica agenzia di onoranze funebri

La storica agenzia di onoranze funebri, Negrini srl, di via Vignolese 324 a Modena è stata dichiarata in liquidazione giudiziale. La sentenza del Tribunale di Modena, sezione procedure concorsuali, è del 7 ottobre. La sentenza, su istanza di un creditore, individua il curatore nella figura dell'avvocato Giuseppe Cigarini mentre il giudice delegato è la dottoressa Camilla Ovi.

I creditori che vantano diritti sul debitore hanno 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione.

Società costituita nel 2016, la Negrini srl, oggi guidata da Giorgio Negrini in qualità di amministratore unico, è una delle agenzie di onoranze funebri più note in città.



Giuseppe Leonelli Direttore responsabile

Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore... Continua