Modena, visita degli amministratori pubblici all'inceneritore: Hera fa da guida
'La differenziata nei 32 comuni serviti in provincia di Modena è infatti passata dal 66% del 2022 all’82% alla fine del 2024'
Durante l’incontro si è colta l’occasione per fare il punto sull’affidamento a Hera della gestione dei rifiuti nel bacino modenese, avvenuto nel 2022.
'Grazie all’impegno dei cittadini, delle amministrazioni, del gestore e alle nuove modalità di raccolta introdotte, la differenziata nei 32 comuni serviti in provincia di Modena è infatti passata dal 66% del 2022 all’82% alla fine del 2024: l’obiettivo regionale che impone il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata al 2027 è quindi già superato. Il costante e continuo incremento delle frazioni di carta, cartone e plastica arrivate all’impianto di selezione e quindi destinate al riciclo, così come quelle di vetro, organico e altri materiali recuperabili, ha inoltre permesso di diminuire la quantità di rifiuto urbano indifferenziato destinato al termovalorizzatore, che è passata dal 31% del 2020 al 18% del 2024 - fa sapere Hera -.
La delegazione è stata quindi accompagnata in visita all’impianto di selezione dei rifiuti differenziati (carta e plastica destinate al riciclo) di via Caruso e all'inceneritore nel polo impiantistico di via Cavazza, dove personale Herambiente ha illustrato il funzionamento dei due impianti.
'L’affidamento del servizio rifiuti urbani nel bacino Pianura e Montagna di Modena a Hera e ai suoi partner, operativo dal 2022 - afferma il Direttore di Atersir, Vito Belladonna - ha consentito di tenere sotto controllo gli incrementi dei costi rispetto a quelli di altri servizi nello stesso periodo, proprio per effetto della gara e del conseguente contratto di servizio col gestore.
'Il continuo dialogo e la costante collaborazione con le istituzioni, in particolar modo con i comuni e quindi con i cittadini – ha detto Paolo Paoli, responsabile Servizi Ambientali Area di Modena del Gruppo Hera – sono fondamentali per perseguire l’obiettivo comune di diminuire innanzitutto la produzione di rifiuti, e allo stesso tempo, costruire modelli e sinergie in grado di rendere le nostre città sempre più sostenibili. Una buona raccolta differenziata crea valore condiviso con il territorio, perché ogni aumento di qualità dei materiali raccolti ha una ricaduta positiva diretta sulle base economica da cui sono calcolate le tariffe pagate da tutte le utenze.
