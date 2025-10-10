Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

L’Assemblea generale per l’elezione del nuovo segretario provinciale Cgil che prenderà il posto di Daniele Dieci (eletto lo scorso giugno in segreteria regionale Cgil) si terrà mercoledì prossimo alla presenza di Maurizio Landini (qui), ma i giochi per la successione sembrano ormai fatti. In pole per il dopo-Dieci vi è Alessandro De Nicola, coordinatore della Cgil del distretto di Sassuolo e dal 2023 componente della segreteria confederale provinciale.

Alessandro De Nicola, 48 anni, originario di Specchia (come il consigliere regionale Avs Paolo Trande) e modenese d’adozione, sposato con 2 figlie, iniziò la sua esperienza sindacale nel 2009 nel sindacato edili Fillea Cgil, per passare poi alla Funzione Pubblica Cgil dove ricopre vari incarichi tra cui quello di responsabile del comparto Sanità.

