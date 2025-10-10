Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Coordinatore della Cgil del distretto di Sassuolo e dal 2023 componente della segreteria confederale provinciale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

L’Assemblea generale per l’elezione del nuovo segretario provinciale Cgil che prenderà il posto di Daniele Dieci (eletto lo scorso giugno in segreteria regionale Cgil) si terrà mercoledì prossimo alla presenza di Maurizio Landini (qui), ma i giochi per la successione sembrano ormai fatti. In pole per il dopo-Dieci vi è Alessandro De Nicola, coordinatore della Cgil del distretto di Sassuolo e dal 2023 componente della segreteria confederale provinciale.
Alessandro De Nicola, 48 anni, originario di Specchia (come il consigliere regionale Avs Paolo Trande) e modenese d’adozione, sposato con 2 figlie, iniziò la sua esperienza sindacale nel 2009 nel sindacato edili Fillea Cgil, per passare poi alla Funzione Pubblica Cgil dove ricopre vari incarichi tra cui quello di responsabile del comparto Sanità.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Appuntamenti del fine settimana in città

Appuntamenti del fine settimana in città

Cambio segretario provinciale e nuovo sciopero del 25: Landini torna a Modena

Cambio segretario provinciale e nuovo sciopero del 25: Landini torna a Modena

Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare'

Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare'

Sanità Vignola e Terre di Castelli, M5S: 'Ora gli impegni Ausl su Ps e automedica siano scolpiti nella roccia'

Sanità Vignola e Terre di Castelli, M5S: 'Ora gli impegni Ausl su Ps e automedica siano scolpiti nella roccia'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'