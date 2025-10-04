Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
Lenzini: 'Sotto la guida di Giulio Guerzoni, in 15 mesi gli uffici hanno gestito 3.500 pratica tra CILA, SCIA e permessi di costruire complessi'
'L’assessorato all’edilizia ha una funzione fondamentale nei rapporti con la città, occupandosi dai grandi progetti di rigenerazione fino ai più piccoli interventi di ristrutturazione delle singole unità abitative e deve dare risposte alle imprese che vogliono investire e rigenerare la nostra città, così come al privato cittadino che deve fare anche piccoli interventi nella propria abitazione - ricorda Lenzini, aggiungendo che - tutto ciò deve essere svolto dando risposte certe in tempi certi, portando avanti le politiche volte a rigenerare la città, a migliorarne la qualità abitativa e di impatto ambientale'.
'Sotto la guida di Giulio Guerzoni, in 15 mesi gli uffici hanno gestito 3.500 pratica tra CILA, SCIA e permessi di costruire complessi - prosegue Lenzini - lo sblocco dell’articolato progetto
'Oltre ai ringraziamenti, facciamo gli auguri di buon lavoro a Giulio Guerzoni per la nuova sfida con la delega al Patrimonio - conclude Lenzini - e vogliamo infine rivolgere all’assessora Carla Ferrari, a cui è stata conferita la delega all’Edilizia, un sincero in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro per questo incarico. Siamo certi che metterà tutte le sue energie per fare bene, consapevoli di quanto l’edilizia sia determinante per la città, le imprese, i professionisti e i singoli cittadini'.
