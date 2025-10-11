Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Porte aperte alla caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena

Porte aperte alla caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena

Oggi in occasione della settimana nazionale della protezione civile

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena aprirà oggi le porte della propria sede centrale per una mattinata dedicata alla cittadinanza. L'appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 12, nella caserma di Strada Formigina 125.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rientra nelle attività pensate per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione e gestione dei rischi, in un’ottica di maggiore consapevolezza e attenzione verso il territorio, anche alla luce delle sfide imposte dai cambiamenti climatici.

Durante la visita, cittadini e famiglie potranno scoprire da vicino i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre operative, affiancate dai volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, illustreranno mezzi, attrezzature e tecniche d’intervento, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino una realtà fondamentale per la sicurezza del Paese.

L’evento si inserisce tra le iniziative volte a promuovere una cultura della protezione civile più diffusa e partecipata.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità a Modena: 'Marcato peggioramento'. La metà dei modenesi rinuncia a visite specialistiche

Sanità a Modena: 'Marcato peggioramento'. La metà dei modenesi rinuncia a visite specialistiche

'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

'Rifiuti a Modena, dopo un giro al gioco dell’oca siamo ritornati al punto di partenza'

Ancora caos in autostazione: rissa a bottigliate e spray al peperoncino

Ancora caos in autostazione: rissa a bottigliate e spray al peperoncino

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Segreteria provinciale Cgil Modena, Alessandro De Nicola in pole per sostituire Daniele Dieci

Appuntamenti del fine settimana in città

Appuntamenti del fine settimana in città

Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'