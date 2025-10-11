Porte aperte alla caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena aprirà oggi le porte della propria sede centrale per una mattinata dedicata alla cittadinanza. L'appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 12, nella caserma di Strada Formigina 125.



L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rientra nelle attività pensate per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione e gestione dei rischi, in un’ottica di maggiore consapevolezza e attenzione verso il territorio, anche alla luce delle sfide imposte dai cambiamenti climatici.



Durante la visita, cittadini e famiglie potranno scoprire da vicino i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre operative, affiancate dai volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, illustreranno mezzi, attrezzature e tecniche d’intervento, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino una realtà fondamentale per la sicurezza del Paese.



L’evento si inserisce tra le iniziative volte a promuovere una cultura della protezione civile più diffusa e partecipata.

