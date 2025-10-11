Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena aprirà oggi le porte della propria sede centrale per una mattinata dedicata alla cittadinanza. L'appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 12, nella caserma di Strada Formigina 125.
L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rientra nelle attività pensate per sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione e gestione dei rischi, in un’ottica di maggiore consapevolezza e attenzione verso il territorio, anche alla luce delle sfide imposte dai cambiamenti climatici.
Durante la visita, cittadini e famiglie potranno scoprire da vicino i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le squadre operative, affiancate dai volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, illustreranno mezzi, attrezzature e tecniche d’intervento, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino una realtà fondamentale per la sicurezza del Paese.
L’evento si inserisce tra le iniziative volte a promuovere una cultura della protezione civile più diffusa e partecipata.
Porte aperte alla caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena
Oggi in occasione della settimana nazionale della protezione civile
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena aprirà oggi le porte della propria sede centrale per una mattinata dedicata alla cittadinanza. L'appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 12, nella caserma di Strada Formigina 125.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia
Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco RamettaArticoli Recenti
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale
La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari
La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'