Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morto a 57 anni Cristina Muzzarelli, conosciutissima infermiera, prima al Policlinico di Modena, poi all'ospedale di Baggiovara. 'Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera -. Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco'.

'La Direzione Generale, la Direzione Assistenziale e tutto il personale dell'Azienda, in particolare i professionisti e gli amici dei blocchi operatori dell'Ospedale di Baggiovara e Policlinico, si uniscono al dolore dei familiari e dei congiunti, ai quali porgono le più sentite condoglianze'.

