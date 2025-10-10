Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Ha lavorato prima al Policlinico, poi all'ospedale di Baggiovara. Per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morto a 57 anni Cristina Muzzarelli, conosciutissima infermiera, prima al Policlinico di Modena, poi all'ospedale di Baggiovara. 'Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera -. Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco'.
'La Direzione Generale, la Direzione Assistenziale e tutto il personale dell'Azienda, in particolare i professionisti e gli amici dei blocchi operatori dell'Ospedale di Baggiovara e Policlinico, si uniscono al dolore dei familiari e dei congiunti, ai quali porgono le più sentite condoglianze'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, spaccio stazione autocorriere: arrestato un tunisino 19enne

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Modena, furto in autovetture in via Buozzi: divieto di dimora per un marocchino

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Presidio per la sicurezza: le voci dei modenesi in piazza

Presidio per la sicurezza: le voci dei modenesi in piazza

'Rivogliamo una Modena sicura'

'Rivogliamo una Modena sicura'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'

Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne