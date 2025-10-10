Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morto a 57 anni Cristina Muzzarelli, conosciutissima infermiera, prima al Policlinico di Modena, poi all'ospedale di Baggiovara. 'Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera -. Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco'.
'La Direzione Generale, la Direzione Assistenziale e tutto il personale dell'Azienda, in particolare i professionisti e gli amici dei blocchi operatori dell'Ospedale di Baggiovara e Policlinico, si uniscono al dolore dei familiari e dei congiunti, ai quali porgono le più sentite condoglianze'.
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Ha lavorato prima al Policlinico, poi all'ospedale di Baggiovara. Per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia
Lutto nel mondo della sanità modenese. E' morto a 57 anni Cristina Muzzarelli, conosciutissima infermiera, prima al Policlinico di Modena, poi all'ospedale di Baggiovara. 'Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia - si legge in una nota dell'azienda ospedaliera -. Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provinciaArticoli Recenti
La fabbriche nell'era dell'AI: Informatici da tutta Italia al Museo Ferrari
La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'
Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'
Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne