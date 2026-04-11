Domenica 12 aprile è Lions Day: screening e consulenze sanitarie gratuite in piazza Roma

Il Lions Day 2026 di Modena si terrà nel centro storico in Piazza Roma domenica 12 aprile e nella giornata internazionale che celebra l’Organizzazione Lions nel mondo, con iniziative di solidarietà all’insegna del “we serve” e del “insieme possiamo lasciare il segno”.

La manifestazione è organizzata dai Club Lions e Leo della città di Modena, col patrocinio e sostegno del Comune di Modena: Host, Estense, Romanica, Wiligelmo Sigonio- Terre del Panaro e Leo Club Modena, col coordinamento della Prof.sa Maria Agnese Sabatini.A disposizione due camper per gli screening e attrezzature mediche.

L’appuntamento è per domenica 12 aprile in Piazza Roma (10- 13/ 15-18) e i cittadini modenesi potranno usufruire di screening gratuiti per la vista per adulti e bambini, misurazione della glicemia, rischio cardiologico, misurazione di pressione arteriosa e counseling (informazioni e ascolto da parte di medici e sanitari), psicologico, senologico, gastroenterologico e per la nutrizione.Attraverso questi screening e counseling, gestiti da medici Lions o medici e sanitari volontari, sarà possibile ottenere indicazioni preziose sulla propria salute ed essere indirizzati, se necessario, ad ulteriori approfondimenti diagnostici.

In Piazza Roma ci saranno poi anche la Croce Rossa che insegnerà le manovre di disostruzione pediatrica, i giovani Leo che proporranno il gioco “Play Different” rivoltoa bambini e adolescenti per la sensibilizzazione sulla diversità e la protezione Civile con l’illustrazione delle sue attività per il territorio.Tutte le attività saranno completamente gratuite, disponibili dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 18 e non è necessaria nessuna prenotazione.

Sempre in occasione del Lions Day ci saranno bancarelle di raccolta fondi con dolci e borse realizzate dalla sartoria circondariale in collaborazione con l’Associazione Mani Tese per alcuni service del Lions Club Modena Romanica ed una raccolta fondi con opere realizzate da artisti modenesi, il cui ricavato andrà a favore della Comunità Piccola Città.