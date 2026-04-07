In monopattino o e-bike senza casco: multe a raffica nella campagna di controlli

Si è conclusa la campagna di controlli della Polizia locale di Modena dedicata alla mobilità sostenibile, un’attività che nel mese di marzo ha affiancato l’azione di informazione e sensibilizzazione con una presenza capillare sul territorio. L’obiettivo è stato duplice: rafforzare la sicurezza stradale e promuovere un uso corretto e consapevole di monopattini elettrici, biciclette ed e-bike.

In particolare, nel periodo compreso tra il 16 e il 31 marzo, i controlli sono stati intensificati, con numerosi posti di verifica distribuiti in diversi punti della città. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sui comportamenti di guida e sul rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa per i mezzi elettrici.





Complessivamente sono stati controllati 204 veicoli tra monopattini, biciclette e e-bike, ai quali si aggiungono 49 veicoli a motore. Le verifiche hanno portato all’accertamento di 71 violazioni legate alla mobilità sostenibile e di ulteriori 31 infrazioni a carico di conducenti di altri veicoli. Praticamente non era in regola un utente su due.





Il dato più significativo riguarda il mancato utilizzo del casco da parte dei conducenti di monopattini elettrici: una violazione riscontrata in ben 67 casi.

Tra gli episodi emersi durante la campagna, uno in particolare ha richiesto approfondimenti tecnici.

Si tratta di una bicicletta a pedalata assistita che, di fatto, non rispondeva alle caratteristiche previste dal Codice della strada: il mezzo era privo della catena di trasmissione e poteva essere condotto esclusivamente tramite acceleratore. La perizia tecnica ha evidenziato una velocità massima di 42 chilometri orari senza l’uso dei pedali e una potenza nominale di 750 watt, parametri che lo collocano al di fuori della categoria delle biciclette. Per questo motivo, oltre alle sanzioni amministrative per un importo complessivo di 924 euro, è stato disposto il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

La campagna si inserisce in un percorso più ampio di monitoraggio e regolazione della mobilità elettrica in ambito urbano. In questo contesto, la Polizia locale ricorda che a partire dal prossimo 18 maggio entreranno in vigore nuove disposizioni relative ai monopattini elettrici, con l’introduzione di obblighi riguardanti il contrassegno identificativo e la copertura assicurativa.