Modena, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale
Coinvolti Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta in tutta la provincia. Attenzione particolare ai malati cronici
Nella passata stagione antinfluenzale, la copertura vaccinale nella provincia di Modena si è attestata al 22,4%, lievemente superiore rispetto alla copertura regionale del 21,8%; in particolare, la copertura raggiunta dalla popolazione con età superiore o uguale a 65 anni è stata pari al 61,8%, dato in linea con gli anni precedenti e leggermente in aumento rispetto alla media regionale (copertura del 59,7%).
Per perseguire questo obiettivo le Aziende sanitarie modenesi hanno organizzato momenti di formazione specifici sulle vaccinazioni per il personale sanitario, con particolare attenzione all’importanza della somministrazione ai malati cronici per i quali la vaccinazione è raccomandata e gratuita.
Proprio a questa categoria
Tra queste l’Associazione per l’aiuto a giovani con diabete di Modena (AGDM) che, tra l’altro, ha donato alla Casa della comunità di Modena un frigorifero per la conservazione dei vaccini e l’Associazione Malati Oncologici di Carpi. Sono, queste, due fra le tantissime associazioni che accompagnano, a fianco del personale sanitario, i pazienti modenesi con malattie croniche e oncologiche. Il loro lavoro si rivela prezioso anche in termini di informazione corretta su un tema così importante come la vaccinazione e di condivisione di un gesto tanto semplice quanto fondamentale per prevenire complicanze anche gravi. Un gesto che come pazienti e come caregiver hanno voluto compiere in prima persona, esortando tutta la comunità modenese.
'Tutta la popolazione dovrebbe essere sensibile alla vaccinazione antinfluenzale, per la propria salute e per la salute della comunità, per le persone con il diabete è ancora più importante perché il vaccino è fondamentale per evitare complicanze che possono portare anche al ricovero in ospedale' - sottolinea Daniele Bandiera presidente di AGDM e presidente della Federazione Diabete Emilia-Romagna.
Vaccinarsi contro l’influenza è fondamentale per noi stessi, per le patologie di cui soffriamo, ma anche per proteggere chi ci sta vicino – aggiunge Eva Altimani vice presidente di AMO di Carpi ed ex paziente oncologica – con il nostro ruolo di volontari siamo spesso a contatto con i pazienti oncologici e per questo è ancora più importante vaccinarsi contro l’influenza'.
Nella foto il momento della vaccinazione del direttore generale Ausl Mattia Altini
