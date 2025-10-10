Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio

Lo staff dell'Ast di Modena composto dal responsabile Andrea Bertarini e dalla psicologa Carlotta Piergiovanni, ha evidenziato il metodo di lavoro consigliato

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Un'altra iniziativa da parte della Cittdella Vis Modena che punta a valorizzare il settore giovanile. Presso la sala polivalente adiacente al campo Botti, si è tenuto il primo incontro formativo legato al percorso per la conferma della qualifica della Cittadella come 'Scuola Calcio di terzo livello'.
'Le opportunità della metodologia Sgs (Settore Giovanile Scolastico) nelle scuole calcio' è stato il tema dell'incontro dedicato agli allenatori della Cittadella, sia delle attività di base che a quelli delle attività agonistiche. Lo staff dell'Ast di Modena composto dal responsabile Andrea Bertarini e dalla psicologa Carlotta Piergiovanni, ha evidenziato il metodo di lavoro consigliato dall'Sgs nazionale per promuovere e sviluppare il calcio giovanile, valorizzando il talento dei ragazzi. 'Seguiranno a breve una serie di affiancamenti degli allenatori da parte dello staff tecnico Ast di Modena, per mettere in pratica sul campo gli aspetti teorici della riunione' - fa sapere la società.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Coppa Prima, il Polinago stende il Colombaro e accede al terzo turno

Coppa Prima, il Polinago stende il Colombaro e accede al terzo turno

Serie D, Pro Sesto-Cittadella in diretta su Youtube

Serie D, Pro Sesto-Cittadella in diretta su Youtube

Modena Skateboard School: nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena

Modena Skateboard School: nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0