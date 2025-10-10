Un'altra iniziativa da parte della Cittdella Vis Modena che punta a valorizzare il settore giovanile. Presso la sala polivalente adiacente al campo Botti, si è tenuto il primo incontro formativo legato al percorso per la conferma della qualifica della Cittadella come 'Scuola Calcio di terzo livello'.
'Le opportunità della metodologia Sgs (Settore Giovanile Scolastico) nelle scuole calcio' è stato il tema dell'incontro dedicato agli allenatori della Cittadella, sia delle attività di base che a quelli delle attività agonistiche. Lo staff dell'Ast di Modena composto dal responsabile Andrea Bertarini e dalla psicologa Carlotta Piergiovanni, ha evidenziato il metodo di lavoro consigliato dall'Sgs nazionale per promuovere e sviluppare il calcio giovanile, valorizzando il talento dei ragazzi. 'Seguiranno a breve una serie di affiancamenti degli allenatori da parte dello staff tecnico Ast di Modena, per mettere in pratica sul campo gli aspetti teorici della riunione' - fa sapere la società.
Matteo Pierotti
Cittadella Vis Modena, cresce la Scuola Calcio
