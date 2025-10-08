Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Pro Sesto-Cittadella in diretta su Youtube

Serie D, Pro Sesto-Cittadella in diretta su Youtube

E il Leon Monza Brianza, girone B di Serie D, ha comunicato di aver sollevato Matteo Vullo dall’incarico di allenatore della prima squadra

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La partita Pro Sesto-Cittadella di domenica sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Pro Sesto. Intanto Sabotic è stato fermato per un turno. Ricordiamo che la Cittadella è reduce da due sconfitte consecutive e finora non ha mai pareggiato: tre vittorie e tre ko. La Pro Sesto, dopo aver comandato, a sorpresa, nelle prime giornate, ultimamente sta perdendo colpi: domenica è stata infatti sconfitta a Sasso Marconi,
Il programma delle gare di domenica: Lentigione-Sangiuliano,Correggese-Palazzolo,Progresso-Imolese,Piacenza-Sasso Marconi,Tuttocuoio-Pistoiese,Crema-Trop. Coriano,Sant'Angelo-Rovato V.,Trevigliese-Desenzano, Pro Sesto-Cittadella.

Classifica

Lentigione 15, Crema 13, Pistoiese 12, Pro Sesto 11, Sant’Angelo 10, Piacenza 9, Cittadella Vis Modena 9, Sangiuliano City 9, Desenzano 8, Rovato Vertovese 7, Correggese 7, Imolese 7, Pro Palazzolo 6, Sasso Marconi 6, Trevigliese 6, Tropical Coriano 5, Progresso 4, Tuttocuoio 2.

Mercato

Il Sant'Angelo ha comunicato la separazione tra il team lodigiano e l’esterno d’attacco Andrea Vassallo. Il rapporto termina dopo soli due mesi, logicamente a monte di questa scelta ci sono le poche presenze e il minutaggio ridotto da inizio stagione, con sole quattro apparizioni tra Coppa e campionato con una rete ed un assist messo a referto. Ricordiamo che si tratta di un calciatore di assoluto spessore che nel corso della passata stagione ha avuto un ruolo da protagonista nella promozione della Leon in Serie D.

Esonero

Il Leon Monza Brianza, girone B di Serie D, ha comunicato di aver sollevato Matteo Vullo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Finisce così l’avventura sulla panchina lombarda per il tecnico molto conosciuto anche nella nostra regione (ha allenato anche la Modenese in Eccellenza).
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Pesante sconfitta casalinga per il Cittadella Vis Modena: il Progresso sbanca l'Allegretti

Serie D, il bomber della Cittadella Caprioni si racconta

Serie D, il bomber della Cittadella Caprioni si racconta

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Il Cittadella Vis Modena crolla a Sant'Angelo: due reti nell'ultimo quarto d'ora

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Serie D, dopo due vittorie il Cittadella Vis Modena scivola a Lentigione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena Skateboard School: nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena

Modena Skateboard School: nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Volley Modena, il battesimo in A2 non è felice: col Talmassons finisce 3 a 0

Promozione, la Sanmichelese sbanca Castelnuovo. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese sbanca Castelnuovo. Tutti i tabellini

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'