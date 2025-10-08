Serie D, Pro Sesto-Cittadella in diretta su Youtube

La partita Pro Sesto-Cittadella di domenica sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Pro Sesto. Intanto Sabotic è stato fermato per un turno. Ricordiamo che la Cittadella è reduce da due sconfitte consecutive e finora non ha mai pareggiato: tre vittorie e tre ko. La Pro Sesto, dopo aver comandato, a sorpresa, nelle prime giornate, ultimamente sta perdendo colpi: domenica è stata infatti sconfitta a Sasso Marconi,

Il programma delle gare di domenica: Lentigione-Sangiuliano,Correggese-Palazzolo,Progresso-Imolese,Piacenza-Sasso Marconi,Tuttocuoio-Pistoiese,Crema-Trop. Coriano,Sant'Angelo-Rovato V.,Trevigliese-Desenzano, Pro Sesto-Cittadella.



Lentigione 15, Crema 13, Pistoiese 12, Pro Sesto 11, Sant’Angelo 10, Piacenza 9, Cittadella Vis Modena 9, Sangiuliano City 9, Desenzano 8, Rovato Vertovese 7, Correggese 7, Imolese 7, Pro Palazzolo 6, Sasso Marconi 6, Trevigliese 6, Tropical Coriano 5, Progresso 4, Tuttocuoio 2.Il Sant'Angelo ha comunicato la separazione tra il team lodigiano e l’esterno d’attacco Andrea Vassallo. Il rapporto termina dopo soli due mesi, logicamente a monte di questa scelta ci sono le poche presenze e il minutaggio ridotto da inizio stagione, con sole quattro apparizioni tra Coppa e campionato con una rete ed un assist messo a referto. Ricordiamo che si tratta di un calciatore di assoluto spessore che nel corso della passata stagione ha avuto un ruolo da protagonista nella promozione della Leon in Serie D.Il Leon Monza Brianza, girone B di Serie D, ha comunicato di aver sollevato Matteo Vullo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Finisce così l’avventura sulla panchina lombarda per il tecnico molto conosciuto anche nella nostra regione (ha allenato anche la Modenese in Eccellenza).