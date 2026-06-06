Cittadella, nasce il progetto Under 23: rilevato il titolo del Terre dei Castelli per l'Eccellenza

Le indiscrezioni delle ultime settimane si trasformano in realtà: nella prossima stagione il panorama calcistico modenese vedrà una clamorosa novità. La Cittadella, oltre ad affrontare il campionato di Serie D, raddoppia le forze e sbarca anche in Eccellenza. L'operazione, di grandissimo impatto strategico, si è concretizzata attraverso l'acquisizione della matricola sportiva delle Terre dei Castelli.

Il progetto, fortemente voluto da Ali Aden (ex presidente delle Terre dei Castelli passato due mesi fa nei quadri dirigenziali della Cittadella, nella foto), ha una fisionomia chiarissima: fungere a tutti gli effetti da formazione Under 23 per la prima squadra, attingendo a piene mani dal blocco di giovani in uscita dalla Juniores Nazionale.

L'era del Terre dei Castelli a Castelvetro giunge così ufficialmente al capolinea. La nuova compagine si sposterà stabilmente a Modena: per lo scenario delle partite casalinghe si profila un ballottaggio tra il campo di Marzaglia (quartiere generale della Serie D) e l'impianto di Via delle Suore, un terreno di gioco ben noto alla Cittadella per i suoi trascorsi calcistici.

Sebbene la matricola rimarrà formalmente indipendente e a sé stante, il legame con la casa madre sarà totale, a partire dall'identità visiva. La dirigenza è infatti al lavoro per lanciare un brand dedicato (una sorta di 'Cittadella NextGen') in cui la parola 'Cittadella' sarà dominante, cancellando di fatto ogni riferimento al vecchio nome.

Inizialmente l'idea dei vertici societari era quella di ripartire dal campionato di Promozione ma, di fronte alla linea ferma del Crer che non concederà alcun declassamento per la stagione alle porte, la scelta è ricaduta sul mantenimento della massima categoria regionale. Per questa neonata e giovanissima realtà, l'obiettivo dichiarato sul campo non potrà che essere una solida e ambiziosa salvezza.

Matteo Pierotti