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Serie D, il Cittadella cambierà tutto l'attacco

Serie D, il Cittadella cambierà tutto l'attacco

Da decidere il futuro di Calanca, che comunque dovrebbe andare via, Morello e Caprioni

1 minuto di lettura

Non è ancora decollato il mercato della Cittadella. Solo un acquisto finora, il portiere Raffaele Mantini ('07) dalla Correggese che farà coppia con il riconfermato Celenza.

'I movimenti maggiori li faremo in avanti – ha detto il ds Alberto Biagini – anche se debbo dire che Morello e Caprioni non è detto che vadano via, per noi hanno fatto bene'. In termini di numeri, però, tutti gli attaccanti della Cittadella quest'anno hanno deluso e non poco. Arrondini, arrivato a dicembre, ha confermato che col gol non ha una certa dimestichezza: non lo diciamo noi, lo dicono i numeri, che sono come sempre impietosi ma che dicono sempre la verità. Sala, Morello, lo stesso Caprioni, capocannoniere con 7 gol, dovevano segnare di più, soprattutto in un campionato di Serie D dove spesso in porta ci sono dei 'bambini' per la regola, assurda, dei giovani. Nessuno in doppia cifra, così come Formato, che la società ha lasciato partire a gennaio in direzione Correggio.

Questi per ora i confermati: Celenza, Boccaccini, Sabotic, Fort, Carretti, Stopelli, Vicini, Dodaro, Mandelli, Camara e Teresi. Da decidere il futuro di Calanca, che comunque dovrebbe andare via, Morello e Caprioni. Partenze: Tessitori è rientrato alla Reggiana, Crosariol è stato liberato, Sardella potrebbe andare in C, ma partiranno anche altri. Capitolo arrivi: confermato quello del portiere Mantini dalla Correggese, contattati Alessio Rizzo (c '98) della Giana Erminio e Kama Rizki (a '92) della Pistoiese, mentre l'attaccante dell'Imolese Rizzi è andato al Lentigione, ma piace anche Nanni del Lentigione.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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