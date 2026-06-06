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Eccellenza, nasce l'Academy Cittadella con bomber Guidone in panchina

Eccellenza, nasce l'Academy Cittadella con bomber Guidone in panchina

Ex bomber della Cittadella nell'ultima stagione al Medolla San Felice

1 minuto di lettura

'La Cittadella Vis Modena esprime profondo ringraziamento e gratitudine al proprio Socio di riferimento Alì Aden per aver dato l'avvio al progetto sportivo Academy Cittadella, sviluppato in sinergia con la controllata Modenese Calcio, che prevede come primo importante passo la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza 2026/2027. Il progetto si pone l'obiettivo di valorizzare gli atleti cresciuti nel settore giovanile attraverso un percorso di ulteriore sviluppo delle capacità tecniche e tattiche, grazie alla presenza di uno staff di campo altamente qualificato, all'inserimento in rosa di giocatori di esperienza e, non da ultimo, la possibilità di potersi misurare in un contesto fortemente competitivo come quello del campionato di Eccellenza Figc/Crer. Academy Cittadella, nelle intenzioni, diviene il bacino di riferimento dei giovani calciatori di Cittadella Vis Modena - Serie D'. Tradotto: la Modenese farà l'Eccellenza con titolo del Terre di Castelli e si chiamerà Academy Cittadella. Sulla panchina ci sarà Marco Guidone, ex bomber della Cittadella nell'ultima stagione al Medolla San Felice.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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