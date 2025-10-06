E' amareggiato l'allenatore della Cittadella Mattia Gori al termine della gara persa 1-2 in casa col fanalino di coda Progresso.
'La squadra ha avuto un ottimo approccio alla gara, avevamo trovato un meritato vantaggio dopo 20 minuti con Sala, poi subito dopo abbiamo anche avuto l’occasione per il raddoppio ma ci è mancata un po’ di precisione. Peccato per il pari subìto su punizione, ma anche sull’1-1 abbiamo sempre gestito noi la palla. Nella ripresa i presupposti per il secondo gol, invece il rosso a Sabotic ha inciso in modo netto sulla gara: posso dire che l’arbitraggio non è stato all’altezza ad una partita di questo tipo. Dopo il loro gol del 2-1 abbiamo cercato a tutti i costi di arrivare almeno al pareggio, siamo stati anche sfortunati sull’episodio della traversa'.
Simone Matta, ds del Progresso: 'E' stata decisiva l'espulsione ma la vittoria è meritata anche perché il loro gol di Sala era da annullare: c'era un fallo evidentissimo su Calabrese che è stato trattenuto per la maglia: da quella palla è nata la loro rete'.
Matteo Pierotti
Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro
Il ds del Progresso: 'E' stata decisiva l'espulsione ma la vittoria è meritata anche perché il loro gol di Sala era da annullare'
E' amareggiato l'allenatore della Cittadella Mattia Gori al termine della gara persa 1-2 in casa col fanalino di coda Progresso.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera
Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'
Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista
Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'Articoli Recenti
Al Braglia è ancora festa: il Modena batte l'Entella 2-0
Serie C: il Carpi mette ko il Perugia
GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori
Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena