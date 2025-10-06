Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena batosta col Progresso, il mister se la prende con l'arbitro

Il ds del Progresso: 'E' stata decisiva l'espulsione ma la vittoria è meritata anche perché il loro gol di Sala era da annullare'

E' amareggiato l'allenatore della Cittadella Mattia Gori al termine della gara persa 1-2 in casa col fanalino di coda Progresso.
'La squadra ha avuto un ottimo approccio alla gara, avevamo trovato un meritato vantaggio dopo 20 minuti con Sala, poi subito dopo abbiamo anche avuto l’occasione per il raddoppio ma ci è mancata un po’ di precisione. Peccato per il pari subìto su punizione, ma anche sull’1-1 abbiamo sempre gestito noi la palla. Nella ripresa i presupposti per il secondo gol, invece il rosso a Sabotic ha inciso in modo netto sulla gara: posso dire che l’arbitraggio non è stato all’altezza ad una partita di questo tipo. Dopo il loro gol del 2-1 abbiamo cercato a tutti i costi di arrivare almeno al pareggio, siamo stati anche sfortunati sull’episodio della traversa'.
Simone Matta, ds del Progresso: 'E' stata decisiva l'espulsione ma la vittoria è meritata anche perché il loro gol di Sala era da annullare: c'era un fallo evidentissimo su Calabrese che è stato trattenuto per la maglia: da quella palla è nata la loro rete'.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

