Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Decide una rete alla scadere su rigore di Formato. Nel primo tempo avanti i modenesi con Caprioni

Importante vittoria per il Cittadella Vis Modena di mister Mattia Gori, la formazione modenese si impone 2-1 contro il Piacenza, squadra favorita per la vittoria finale. Nei primi minuti il Cittadella sfiora il vantaggio con Sabotic, che a centro area riceve un pallone teso a mezza altezza, ma la sua correzione a rete è da dimenticare, subito dopo il Piacenza regala un calcio d'angolo, rischiando un autogol, ma nulla di fatto. La squadra di casa passa in vantaggio quando Caprioni riceve palla tutto solo dal limite dell'area ospite, e lascia partire un destro teso che sorprende Ribero e il pallone si insacca all'incrocio dei pali alla sua destra. Altra incursione dei padroni di casa che però viene vanificata dall'ultimo passaggio non perfetto. Sqgue una fase di studio con poche iniziative degne di nota e si va verso la fine del primo tempo, con la Cittadella che controlla senza rischiare nulla. Si va a riposo con il Cittadella in vantaggio per 1-0. Inizia la ripresa ed i padroni di casa sono in avanti alla ricerca del raddoppio, ma la retroguardia ospite questa volta è attenta. Segue un palo clamoroso per il Piacenza scaturito da una mischia fortunosa e subito dopo il Cittadella sfiora il raddoppio con una incursione, forse fallosa di Formato.
Il pareggio piacentino arriva con Poledri che sfrutta alla perfezione un cross di Mustacchio dalla destra. Ancora Piacenza pericoloso con Pino, che in area piccola gira un rasoterra di poco fuori. Poi all'ultimo minuto c'è un rigore per il Cittadella per atterramento di Formato da parte del portiere Ribero: Formato trasforma.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 2
PIACENZA 1
Cittadella Vis Modena: Anino, Mandelli, Boccaccini, Dodaro, Formato, Sabotic, Sala (1’st Carrozza), Caprioni (19’st Marchetti), Fort, Carretti (45’st Manzotti), Barozzini (9’st Camara). A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Stopelli, Orlandi. All. Gori
Piacenza: Ribero, Zaffalon (19’st Pizzi), Taugouedeau, Sbardella, Mustacchio, Trombetta (19’st Pino), D’Agostino, Martinelli, Poledri, Ciuffo, Campagna (1’st Lodkipandize) . A disposizione: Koliecaj, Arba, Silva, Bianchetti, Marzaglia, Garnero. All. Franzini
Arbitro: Zini di Udine
Ammoniti: Gori, Carretti, Lordkipanidze, Ribero
Espulsi: Franzini
Reti: 23’pt Caprioni, 29’st Poledri, 47’st Formato
Note: 3 minuti di recupero primo tempo
