Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Vittoria straordinaria nell'esordio di Mister Sottil. I gialloblù espugnano lo stadio Ferraris grazie al destro di Santoro seguito allo scadere dalla rete di petto del nuovo arrivato Zanimacchia

2 minuti di lettura
Samp beffata e piegata in casa nella prima di campionato da un Modena che solo sul finale di gara trova energia e guizzo travolgenti. Quasi al termine di una partita dove il Modena non aveva praticamente mai tirato in porta, è Santoro ad estrarre un coniglio dal cilindro.
Siamo al 74' quando il centrocampista gialloblu viene servito da Magnino e da fuori area scaglia un destro all'incrocio che non lascia scampo a Ghidotti. Primo episodio chiave che decide la partita e una serata magica per la squadra e per mister Sottil. Perché nei minuti successivi il Modena non solo e capace di difendersi ma anche di chiudere la pratica, approfittando anche di una squadra avversaria andata non poco nel pallone.
A segnare un gol di petto dentro la palla e il neo acquisto Zanimacchia servito da Magnino con un cross dentro l'area piccola.
Altri due minuti di sofferenza e arriva il fischio finale. È trionfo. Tre punti nella prima di campionato in uno delle cattedrali italiana del calcio che incuteva timore. Uno straordinario via per mister Sottil.
 

Il tabellino

 

Sampdoria - Modena 0-2 (p.t. 0-0)
 

Reti: 29’ s.t. Santoro (M), 44’ s.t. Zanimacchia (M)
 

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Vulikic; Ferri (27’ s.t.
Abildgaard), Bellemo (36’ s.t. Narro); Cherubini (15’ s.t. Pafundi), Henderson, Bendetti (27’ s.t. Pedrola); Coda (15’ s.t. Cuni). All. Mandelli.
 

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli (27’ s.t. Sersanti), Pyyhtia (27’ s.t. Magnino), Zampano (21’ s.t. Zanimacchia); Gliozzi (44’ s.t. Massolin), Di Mariano (21’ s.t. Pedro Mendes).
 

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì
 

Ammoniti 37’ p.t. Zampano (M), 15’ s.t. Di Mariano (M), 34’ s.t. Pafundi (S), 78’ s.t. Zanimacchia (M), 41’ Beyuku (M),
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Il Modena calcio abbraccia la città: il 28 agosto la presentazione della squadra in S.Agostino

Modena Calcio: Fabio Abiuso ceduto alla Carrarese

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Modena, ritorno in città, l'abbraccio dei tifosi

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Articoli Recenti Serie D, mister Gori (Cittadella): 'A Siena buonissima partita ma ora pensiamo a coppa e campionato'

Coppa Eccellenza, il Terre esulta all'89': Formigine ko. Cdr Mutina pareggia a Fabbrico

Marquez domina anche in Ungheria davanti a Acosta e Bezzecchi, Bagnaia nono

Sassuolo-Napoli: 'Orgoglioso della squadra, nonostante la sconfitta'

