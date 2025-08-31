Il Modena ha qualche minuto di smarrimento ma dalla curva Montagnani i cori di supporto aumentano. È qui che si vede il carattere. Quello che si esprime nella cavalcata di Santoro e nell'assist di Gliozzi per Defrel che scavalca il portiere avversario. La partita si riapre completamente.
Modena-Avellino: parziale 1-1
Il risultato si sblocca all'8' del secondo tempo con il classe '94 Sounas.Primo parziale nervoso e falloso. Il Modena risponde con Defrel. Scatta il var, due ammonizioni. Giallo per Defrel e Cagnano
