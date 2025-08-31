Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena-Avellino: parziale 1-1

Il risultato si sblocca all'8' del secondo tempo con il classe '94 Sounas.Primo parziale nervoso e falloso. Il Modena risponde con Defrel. Scatta il var, due ammonizioni. Giallo per Defrel e Cagnano

La prima stagionale del Modena in casa si apre in una splendida cornice di pubblico: oltre 10.000 spettatori sono presenti allo stadio Alberto Braglia, in una serata ancora calda di fine agosto. Tra gli spalti si distinguono anche circa 1.500 tifosi dell’Avellino, con un tripudio di bandiere biancoverdi. In tribuna autorità presenti il presidente del Modena Carlo Rivetti, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi, a testimonianza dell'importanza dell'evento per la città.La partita comincia subito con grande intensità. Nei primi tre minuti è l’Avellino a rendersi pericoloso con due conclusioni: un diagonale rasoterra che sfiora il palo e, subito dopo, un tiro alto sopra la traversa.Il Modena risponde al 4’ con la prima vera occasione offensiva, nata da un'iniziativa di Beyeku. Dribbla alla perfezione l'avversario ma tira alto sopra la traversa.Episodio dubbio poco dopo. L'arbitro, richiamato al VAR, valuta una possibile trattenuta su Gliozzi in area. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, decide però di assegnare un fallo in attacco, a favore dell’Avellino.All’8’ i gialloblù tornano a farsi vedere in avanti con una bella apertura di Gerli per Zampano, che dalla destra serve un ottimo cross.
Gliozzi colpisce di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa.Al 18’ è il turno di Pyyhtia, che calcia una punizione insidiosa da posizione defilata: il pallone è tagliato bene verso la porta e costringe Iannarilli alla respinta in tuffo. Poco dopo, un’altra punizione simile dello stesso Pyyhtia viene ancora una volta respinta dal portiere.Nel finale di tempo cresce la tensione in campo. In pochi minuti arrivano due cartellini gialli: Defrel per il Modena viene ammonito, seguito da Cagnano, sanzionato per una trattenuta su Tonoli.Dopo due minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.Secondo tempoParte subito forte il Modena vicino al gol con una super occasione. Cross di Santoro e Gliozzi tira al volo, centrale deviarto in angolo. L'Avellino reagisce subito e Sounas che insacca con un rasoterra nell'angolo alla destra di Chichizzola.
 

Il Modena ha qualche minuto di smarrimento ma dalla curva Montagnani i cori di supporto aumentano. È qui che si vede il carattere. Quello che si esprime nella cavalcata di Santoro e nell'assist di Gliozzi per Defrel che scavalca il portiere avversario. La partita si riapre completamente.
