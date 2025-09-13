Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Modena liquida il Bari 3-0

Doppietta di Gliozzi generata da due rigori. Gol del vantaggio al 32', il raddoppio all'inizio del secondo parziale. Allo scadere chiude Mendes

Davanti ad un pubblico ancora una volta delle grandi occasioni che supera i 10.000 sugli spalti del Braglia (dato ufficiale 10.743), di cui più di 1500 nel settore riservato ai tifosi del Bari, il Modena chiude con un netto 3-0 la prativa Bari. in vantaggio nel primo tempo grazie al primo rigore su Gliozzi e trasformato dallo stesso, si conferma nel secondo parziale, a seguito di un altro rigore conesso (questa volta a seguito di fallo di mano mentre il primo il fallo era su Gliozzi), trasformato sempre dal protagonista di oggi. Il Modena completa la vittoria con Mendes allo scadere

 

Alla terza gara di campionato, la classifica provvisoria vede il Modena al primo posto con 7 punti a pari merito con il Frosinone.

 

Il tabellino

Reti: 32' e 54' Gliozzi su rigore., 89' Mendes

Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro (88\' Magnino), Gerli, Pyythia (67\' Sersanti), Zanimacchia (67\' Beyuku); Gliozzi (78\' Pedro Mendes), Di Mariano (78\' Defrel). A disposizione: Bagheria, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Caso. All. Sottil.

Bari (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (81\' Bellomo); Verreth, Braunoder (72\' Maggiore), Pagano (56\' Castrovilli); Partipilo (56\' Rao), Moncini, Sibilli (72\' Antonucci). A disposizione: Pissardo, Burgio, Pucino, Darboe, Meroni, Kassama, Pereiro. All. Caserta.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (Assistenti Davide Moro di Schio e Andrea Bianchini di Perugia, quarto ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, Var e Avar Fabio Maresca di Napoli e Lorenzo Maggioni di Lecco).

Ammoniti: Dorval, Braunoder.


