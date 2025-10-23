Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Movida a Modena, il consigliere Pd Barbari sta col sindaco: 'Pieno sostegno'

Movida a Modena, il consigliere Pd Barbari sta col sindaco: 'Pieno sostegno'

Un intervento che prende le distanze dalle parole del capogruppo Pd Diego Lenzini il quale aveva criticato il sindaco sul tema Movida

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Se ogni volta si distruggono le persone secondo la logica amico/nemico, il tessuto sociale si indebolisce, non si costruisce nulla. Bisognerebbe recuperare il senso della comunità, della responsabilità condivisa, del limite. La politica non può ridursi a un’arena dove si vince demolendo l’altro: dovrebbe essere il luogo in cui, pur partendo da visioni diverse, si lavora insieme per migliorare ciò che ci unisce — la città, la collettività, le istituzioni'. Lo scrive sui social il consigliere comunale Pd Luca Barbari. Un intervento che prende le distanze dalle parole del capogruppo Pd Diego Lenzini il quale aveva criticato il sindaco Mezzetti sul tema Movida.
'Spesso si contrappone l’“io” al “noi”, come se la dimensione personale (o di parte) fosse un ostacolo al bene comune. Ma una comunità autentica nasce solo quando ogni “io” può sentirsi a casa dentro il “noi”, riconosciuto nella propria unicità e non inghiottito dall’omologazione. Il “noi” senza gli “io” diventa ideologia; gli “io” senza un “noi” comune diventano solitudini in competizione.
Ricostruire fiducia significa cambiare linguaggio, restituire rispetto, e rimettere al centro il bene comune — quel punto d’incontro dove le differenze non si cancellano, ma si intrecciano per dare forza al futuro - continua Barbari -.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
È in questo spirito che dico con chiarezza: il sindaco di Modena ha il mio pieno sostegno nelle azioni che sta portando avanti per il centro storico. Ho lo studio proprio di fianco a via Scarpa e conosco bene la realtà di quella zona. In questi giorni (in particolare in questi giorni) ho parlato con i commercianti e con i residenti, ho incontrato e sentito più volte il sindaco: ci siamo scambiati idee, impressioni e prospettive. Stiamo lavorando per una città più vivibile, più sicura e più coesa. Chi lavora per contrapposizioni, a mio parere, sbaglia. Non mi metto a scrivere qui cosa penso o cosa vorrei per il centro storico. Chi mi ha parlato lo sa. Le fughe in avanti e i primi della classe non servono a nessuno'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mezzetti al festival Immigrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

Mezzetti al festival Immigrazione: 'Con le seconde e terze generazioni abbiamo un problema'

'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'

'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti di Modena Musica Sacra nel cuore del Requiem

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Sindacato carabinieri: 'Vicinanza e rispetto per la Polizia Locale di Modena'

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Ammanco da 850mila in Fondazione Modena, Platis attacca: 'Controlli inesistenti e danni taciuti'

Ammanco da 850mila in Fondazione Modena, Platis attacca: 'Controlli inesistenti e danni taciuti'

Lega e Team Vannacci Mutina: fiducia e impegno rinnovati

Lega e Team Vannacci Mutina: fiducia e impegno rinnovati

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Polizia locale di serie B rispetto a forze dell'ordine: Mezzetti bacchetta il consigliere Pd

Polizia locale di serie B rispetto a forze dell'ordine: Mezzetti bacchetta il consigliere Pd