Movida a Modena, il consigliere Pd Barbari sta col sindaco: 'Pieno sostegno'
Un intervento che prende le distanze dalle parole del capogruppo Pd Diego Lenzini il quale aveva criticato il sindaco sul tema Movida
'Spesso si contrappone l’“io” al “noi”, come se la dimensione personale (o di parte) fosse un ostacolo al bene comune. Ma una comunità autentica nasce solo quando ogni “io” può sentirsi a casa dentro il “noi”, riconosciuto nella propria unicità e non inghiottito dall’omologazione. Il “noi” senza gli “io” diventa ideologia; gli “io” senza un “noi” comune diventano solitudini in competizione.
Ricostruire fiducia significa cambiare linguaggio, restituire rispetto, e rimettere al centro il bene comune — quel punto d’incontro dove le differenze non si cancellano, ma si intrecciano per dare forza al futuro - continua Barbari -.
