Movida a Modena, il Pd a Mezzetti: 'Servono decisioni equilibrate e soprattutto condivise'

'Lavorare per una movida responsabile con attività che coinvolgano i quartieri e gli esercizi commerciali per sensibilizzare i giovani e gli adulti'

3 minuti di lettura
'La vivibilità del centro storico è una sfida complessa e non solo a Modena, un luogo in cui convivono residenti, attività commerciali, giovani, studenti e anche turisti, che richiede un equilibrio tra interessi diversi e che devono trovare una sintesi delle ragioni e risposte puntuali alle criticità, perché la città e il suo centro devono essere luoghi che non siano respingenti per nessuno. In tante città, anche nella nostra regione, abbiamo esempi di residenti che abbandonano il centro, a volte perché desertificato e vuoto, a volte perché troppo ‘attivo’ e non conciliabile per chi ci vive a Modena non è così e vogliamo che continui a non esserlo, migliorando puntualmente e con determinazioni le criticità in un senso e nell’altro che anche la nostra città porta con sé'. Così il segretario cittadino del PD Diego Lenzini interviene nel dibattito sulla movida rivolgendosi indirettamente al sindaco Mezzetti.
'E’ fondamentale garantire agli esercizi commerciali la possibilità di operare nella legalità e garantendo la sicurezza, assicurando nel contempo che il centro storico sia vivibile e fruibile per coloro che vi vivono - prosegue il segretario dem - il cuore della nostra città deve continuare ad essere un luogo dove in particolare i giovani devono poter vivere in serenità e sicurezza.
La trasformazione di Modena in una città sempre più turistica e universitaria rappresenta una grande opportunità, perché la presenza crescente di giovani studenti arricchisce il tessuto culturale, stimola l’economia locale e contribuisce a rendere il centro storico un luogo vivo, dinamico e più sicuro ma il turismo che vogliamo deve essere sostenibile e non escludente. Vogliamo che Modena sia una città bella e soprattutto vivibile per i giovani, in cui tutte le generazioni possano vivere e convivere, costruendo insieme spazi e iniziative adatte alle loro esigenze'.
'Il Comune ha già ottenuto importanti risultati grazie alle iniziative svolte durante l’estate, che hanno animato il centro storico e creato occasioni di socialità ed ora la sfida è garantire che tale offerta sia costante anche nel periodo invernale, per accompagnare tutta la comunità e le attività economiche in ogni stagione - ha ribadito - per questo è necessario proseguire e rafforzare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, quali residenti, commercianti con le loro associazioni economiche, attività culturali, studenti e giovani. Il tema della vita del centro storico va affrontato con una visione più ampia, che passi anche dalla gestione della sosta, dalle pedonalizzazioni e dalla revisione dello ztl e lo faremo rivedendo tutti i regolamenti che possano impattare sul centro storico.
Come Partito Democratico garantiremo ascolto alle esigenze di tutte le parti cercando di costruire la soluzione che contemperi le ragioni di tutti gli attori'.
'Oltre a ciò servirà un lavoro puntuale per gestire i luoghi critici del centro, quelli della ‘movida fuori controllo’ come quelli delle zone da rivitalizzare favorendo l’insediamento di nuove attività anche con bandi di sostegno alle attività economiche. È necessario lavorare per una movida responsabile con attività che coinvolgano i quartieri e gli esercizi commerciali per sensibilizzare i giovani e gli adulti, con il coinvolgimento di educatori ed esperti. Solo attraverso un confronto aperto sarà possibile adottare decisioni equilibrate e soprattutto condivise - conclude Lenzini - il principio di legalità e il rispetto delle regole crediamo siano imprescindibili. Chi non si attiene ad esse deve essere sanzionato, mentre chi le rispetta e contribuisce positivamente alla vita della città va valorizzato e sostenuto'.
