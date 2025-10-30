Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine contro uno spento Terre di Castelli

Il Formigine si aggiudica il derby dei tanti ex contro un Terre di Castelli largamente rimaneggiato. Decide la gara un rigore, molto contestato per la verità, di Arati in avvio di gara,
Nel primi tempo fa la partita il Terre, soprattutto dopo lo svantaggio, ma il parziale termina 1-0 per i verdeblù. Al 7' rigore dal Terre, per il Formigine per fallo di Gigli su Mininno: dal dischetto trasforma lo specialista Arati. 28’ Mininno ruba palla a Gigli e serve Stanco che mette fuori incredibilmente a un metro dalla porta. Al 37’ tiro di Nait dai 25 metri, palla fuori di poco. Il tempo si chiude 1-0.
Al 47’ Ceccarelli calcia dal limite, para Manfredini. Al 58’ Nait da centro area, palla deviata. Al 62’ incursione di Valcavi dalla sinistra ma calcia alto. Al 78’ punizione di Palmiero dal limite, palla
fuori. Poi non succede più nulla fino alla fine.

Il tabellino

FORMIGINE-TERRE DI CASTELLI 1-0
FORMIGINE: Manfredini, Seideraj, Valcavi, Depietri Tonelli (25' Sighinolfi), Stella, Cristiani, Iattici, Arati, Stanco (90' Ferrara), Mininno (87' Waddi), Paglia (80' Maletti). A disp.: Rosa, Marverti, Roncaglia, Napoli, Guastalli. All. Mezzetti
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (55' Barbolini), Bruno, Tzetkov, Esposito, Palmiero, Azzi (65' Dembacaj), Nait, Vezzani, Giordano (79' Zironi). A disp.: Venturelli, Ben Driss, Barbetta, Marchesi, Hysen, Guidotti. All. Cattani
ARBITRO: Chouiref di Piacenza
RETI: 9' rig. Arati.
NOTE: spettatori 150. Ammoniti: Ceccarelli, Valcavi, Sighinolfi, Stella, Dembacaj, Bruno, Manfredini
Matteo Pierotti

Eccellenza, vittoria fondamentale per il Formigine che torna a respirare

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Formigine, controlli sui camioni: multato il 75% dei mezzi

Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza

Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia

Eccellenza, a Formigine scelta obbligata: si va avanti con Mezzetti

