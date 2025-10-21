Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

A Campogalliano nonostante la smentita del ds Cortese, è ancora in bilico la posizione di mister Buffagni e circola sempre il nome di Borghesan

Cambiamo due panchine in Prima categoria.
A Formigine il Pgs Smile ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Fabio Battaglioli ed il suo vice Ivano Lanzarini. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore”.
La Madonnina ha invece esonerato Michele Cavuoto (nella foto) e ha dato la panchina al tecnico della juniores Adolfo Fini. La sconfitta di sabato scorso contro la Modenese è costata quindi la panchina a Cauoto, già sulla graticola da un paio di settimane.
A Campogalliano nonostante la smentita del ds Cortese, è ancora in bilico la posizione di mister Buffagni e circola sempre il nome di Borghesan, ex Virtus Mandrio. Diciamo comunque che dopo l'ottima campagna acquisti condotta dal ds Cortese, la società si aspetta molto di più da questa squadra. Attendiamo sviluppi nelle prossime ore.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Articoli Correlati
Schianto in strada Bellaria a Modena: due feriti gravi

Modena, anche l'aceto balsamico traina il turismo

'Ex Alcatraz, al momento dell’acquisto del Fondo esisteva già debito da 3 milioni'

'Movida a Modena, il Pd predica equilibrio ma raccoglie il frutto della propria sordità: Lenzini si dimetta'

Movida regolamentata, buonsenso seppellito dal fuoco amico anti-Mezzetti

Modena, via Cardarelli: perdita d'acqua da mesi. Hera non risolve

Articoli più Letti

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Articoli Recenti

Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

