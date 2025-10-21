Prima categoria, saltano due panchine: esonerati Cavuoto e Battaglioli

Cambiamo due panchine in Prima categoria.
A Formigine il Pgs Smile ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Fabio Battaglioli ed il suo vice Ivano Lanzarini. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore”.
La Madonnina ha invece esonerato Michele Cavuoto (nella foto) e ha dato la panchina al tecnico della juniores Adolfo Fini. La sconfitta di sabato scorso contro la Modenese è costata quindi la panchina a Cauoto, già sulla graticola da un paio di settimane.
A Campogalliano nonostante la smentita del ds Cortese, è ancora in bilico la posizione di mister Buffagni e circola sempre il nome di Borghesan, ex Virtus Mandrio. Diciamo comunque che dopo l'ottima campagna acquisti condotta dal ds Cortese, la società si aspetta molto di più da questa squadra. Attendiamo sviluppi nelle prossime ore.
Matteo Pierotti
