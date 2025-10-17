Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia
'Nonostante sia militarmente occupato dal 1948 e abbia versato tanto sangue, il popolo palestinese può perdonare nella speranza di un futuro migliore'
'Quando Dio creò il mondo, di dieci misure di bellezza, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Di dieci misure di sapienza, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo. Di dieci misure di dolore, nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo'. È un detto rabbinico citato dal parroco don Federico Pigoni introducendo i due ospiti: l’israeliano Shamaim e il palestinese Fares
'Non sono religioso, ma sono cresciuto in una famiglia che mi ha insegnato a rispettare le differenze», ha esordito Shamaim Grady, 20 anni, figlio di una formiginese e un israeliano.
Dopo aver studiato per tre anni in Israele, attualmente lavora a Formigine come apprendista fornaio. «Da noi la gente vive nella paura degli attentati e dei missili, ma questo non giustifica le atrocità commesse dal governo – ha aggiunto – Il conflitto ha radici nel passato, violenza e sofferenza sono strumentalizzate dagli estremisti.
Entrambi si sono dichiarati contenti per la tregua a Gaza e hanno espresso l’auspicio che il cessate il fuoco si trasformi presto in un accordo di pace giusto e duraturo.
'Ci vorranno almeno vent’anni e ingenti investimenti a partire dal sistema scolastico, ma anche noi riusciremo a vivere insieme', hanno concluso l’israeliano Shamaim e il palestinese Fares.
