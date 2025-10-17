Savignano sul Panaro, tunisino arrestato dai carabinieri per furto su un camper.

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri di Savignano sul Panaro hanno arrestato in flagranza un 27enne tunisino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, sorpreso all’interno di un camper parcheggiato in via Tiepido, in cui aveva bivaccato indisturbato per alcune ore, alla vista dei militari ha dato in escandescenza, inveendo contro di loro, per poi tentare una fuga immediatamente interrotta dopo un breve inseguimento, non senza difficoltà poiché ha opposto un’attiva resistenza scalciando ripetutamente gli operanti.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità diversi alimenti sottratti poco prima dallo stesso camper, subito restituiti al legittimo proprietario.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Tenenza Carabinieri di Vignola, peraltro violata nei giorni precedenti.

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro.

