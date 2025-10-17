Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Savignano sul Panaro, tunisino arrestato dai carabinieri per furto su un camper.

Savignano sul Panaro, tunisino arrestato dai carabinieri per furto su un camper.

L’uomo è stato sorpreso all’interno di un camper parcheggiato in via Tiepido, in cui aveva bivaccato indisturbato per alcune ore

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri di Savignano sul Panaro hanno arrestato in flagranza un 27enne tunisino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.
L’uomo, sorpreso all’interno di un camper parcheggiato in via Tiepido, in cui aveva bivaccato indisturbato per alcune ore, alla vista dei militari ha dato in escandescenza, inveendo contro di loro, per poi tentare una fuga immediatamente interrotta dopo un breve inseguimento, non senza difficoltà poiché ha opposto un’attiva resistenza scalciando ripetutamente gli operanti.
La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità diversi alimenti sottratti poco prima dallo stesso camper, subito restituiti al legittimo proprietario.
Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Tenenza Carabinieri di Vignola, peraltro violata nei giorni precedenti.
Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli

Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli

Una donna senza tempo. La Venere di Savignano a 100 anni dal ritrovamento

Una donna senza tempo. La Venere di Savignano a 100 anni dal ritrovamento

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Articoli Recenti Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici

Comune di Medolla, riaperto lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'

Sanità, comitato interdistrettuale per tutta l’area nord. Righi: 'Intesa storica'

Nuovo gattile dell’Unione Terre d'Argine, approvato il progetto esecutivo

Nuovo gattile dell’Unione Terre d'Argine, approvato il progetto esecutivo

Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia

Formigine, incontro di pace tra un giovane israeliano e un palestinese in parrocchia