Una donna senza tempo. La Venere di Savignano a 100 anni dal ritrovamento

Proseguono gli incontri legati al centenario del ritrovamento del famoso reperto paleolitico conosciuto come Venere di Savignano. Venerdì 12 settembre alle ore 18:00 presso la Sala consiliare del Municipio di Savignano sul Panaro si terrà il secondo incontro pubblico sul tema “La storia millenaria di Savignano dal Paleolitico all’Età del Ferro”. L’evento sarà condotto dal prof. Andrea Cardarelli, Presidente dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, con l’introduzione da parte del dottor Paolo Boccuccia – MUCIV Museo delle Civilta’ di Roma.



Il successo e la grande affluenza di pubblico in occasione del primo incontro tenutosi il 12 luglio scorso - commenta il sindaco Enrico Tagliavini - hanno dimostrato il valore e l’interesse per il nostro patrimonio storico-culturale e sono stati fonte di profondo riconoscimento per il lavoro svolto fino ad ora dal Comitato Scientifico appositamente costituitosi per le celebrazioni del centenario in parola e della collaborazione con diversi Enti ed Istituti ed i numerosi sponsor che hanno deciso di supportare il progetto complessivo, riconoscendo l’importanza e la peculiarità delle azioni in programma. Il programma degli incontri proseguirà mercoledì 8 ottobre con il corso per i docenti “La didattica della storia” condotto dal prof. Carlo Peretto dell’Università di Ferrara e sabato 18 ottobre alle ore 16:00 ci sarà l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Venere con l’esposizione temporanea del reperto originale.

