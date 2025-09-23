Lutto a Soliera per la prematura scomparsa di Rita Capelli, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e volto noto dell'attivisimo locale. Rita Capelli aveva 51 anni, lascia il marito Ermanno e i figli Silvia e Maurizio. Rita Capelli si è sempre distinta per la sua lotta politica onesta e radicale e per la insofferenza ai compromessi, un atteggiamento che l'aveva portata lo scorso anno a lasciare il Movimento. I funerali si terranno giovedì 25 settembre, alle 9.30 partendo da Terracielo di Carpi per la chiesa parrocchiale di Limidi dove alle 10 sarà celebrata la Messa.
La redazione de La Pressa si unisce al lutto dei famigliari di Rita.
Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli
Rita Capelli si è sempre distinta per la sua lotta politica onesta e radicale e per la insofferenza ai compromessi
