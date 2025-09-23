Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Rita Capelli si è sempre distinta per la sua lotta politica onesta e radicale e per la insofferenza ai compromessi

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Lutto a Soliera per la prematura scomparsa di Rita Capelli, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e volto noto dell'attivisimo locale. Rita Capelli aveva 51 anni, lascia il marito Ermanno e i figli Silvia e Maurizio. Rita Capelli si è sempre distinta per la sua lotta politica onesta e radicale e per la insofferenza ai compromessi, un atteggiamento che l'aveva portata lo scorso anno a lasciare il Movimento. I funerali si terranno giovedì 25 settembre, alle 9.30 partendo da Terracielo di Carpi per la chiesa parrocchiale di Limidi dove alle 10 sarà celebrata la Messa.
La redazione de La Pressa si unisce al lutto dei famigliari di Rita.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Manifestazioni anti-abortiste: Regione approva risoluzione AVS-M5S per vietarle davanti a ospedali

Manifestazioni anti-abortiste: Regione approva risoluzione AVS-M5S per vietarle davanti a ospedali

'Domenica salperò per Gaza'

'Domenica salperò per Gaza'

Chikungunya a Soliera, al via trattamenti larvicidi nelle scuole

Chikungunya a Soliera, al via trattamenti larvicidi nelle scuole

Soliera, al via i lavori di riqualificazione di via Roma

Soliera, al via i lavori di riqualificazione di via Roma

Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Bastiglia, immagini e voci della Liberazione

Bastiglia, immagini e voci della Liberazione

Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori

Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori

Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano

Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio

Sorbara, due ragazze aggredite da un gruppo di adulti dopo un bacio