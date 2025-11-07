Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone

E' vigile e reattiva. Sono in corso le valutazioni sull'iter da intraprendere a seguito della rottura del bacino. E' positivo l'aggiornamento dei sanitari del Policlinico di Modena che da ieri hanno preso in carico la tredicenne che per cause accidentali comunque al vaglio dei Carabinieri, è caduta dal balcone della propria abitazione, da una altezza di circa 4 metri. Da subito è scattato il codice rosso e per la gravità dell'incidente è stato allertato l'elisoccorso di Bologna che ha caricato e trasportato la giovane al Policlinico.



