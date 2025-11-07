Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone
Ricoverata al Policlinico di Modena, a seguito della caduta che le ha provocato la rottura del bacino. I medici confermano che è vigile e reattiva
