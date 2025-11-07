Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone

Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone

Ricoverata al Policlinico di Modena, a seguito della caduta che le ha provocato la rottura del bacino. I medici confermano che è vigile e reattiva

1 minuto di lettura
E' vigile e reattiva. Sono in corso le valutazioni sull'iter da intraprendere a seguito della rottura del bacino. E' positivo l'aggiornamento dei sanitari del Policlinico di Modena che da ieri hanno preso in carico la tredicenne che per cause accidentali comunque al vaglio dei Carabinieri, è caduta dal balcone della propria abitazione, da una altezza di circa 4 metri. Da subito è scattato il codice rosso e per la gravità dell'incidente è stato allertato l'elisoccorso di Bologna che ha caricato e trasportato la giovane al Policlinico.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Pd: 'Cara Budri, il cittadino mirandolese che deve fare accertamenti dove andrà?'

Pd: 'Cara Budri, il cittadino mirandolese che deve fare accertamenti dove andrà?'

Bomporto, sabato parte la Fiera di San Martino

Bomporto, sabato parte la Fiera di San Martino

'Sanità Area Nord, da Carpi a Mirandola: l'opera buffa preludio al fallimento'

'Sanità Area Nord, da Carpi a Mirandola: l'opera buffa preludio al fallimento'

Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta

Castelfranco, furti e vandalismi contro le auto in sosta