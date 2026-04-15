'Marano, la nuova scuola elementare è ancora un cantiere ma si convoca un'assemblea per il trasloco'

Era l'11 settembre 2025 quando a Marano sul Panaro veniva indetta un'assemblea pubblica per annunciare il trasferimento degli alunni per le vacanze di Natale nella nuova scuola elementare De Amicis, a distanza di 7 mesi si torna a convocare un'assemblea pubblica per la stessa motivazione, ma ad oggi il nuovo plesso scolastico, come dimostra la foto sopra scattata oggi, non è ancora ultimato.

'Bisogna ricapitolare sinteticamente quanto avvenuto fino ad oggi - spiega in una nota il consigliere Virginio Leonelli -. I tempi previsti per la costruzione della scuola originariamente erano 430 giorni consecutivi con inizio da dicembre 2023 e ultimazione a marzo 2025, poi probabilmente, tanti “impresti” o altro hanno portato ad oggi aprile 2026 (oltre 1 anno dalle previsioni) a trasferirsi in un plesso scolastico non ancora ultimato e a dover sospendere le lezioni degli alunni. Ora, con solo due giorni di preavviso viene convocata Assemblea pubblica, come se fosse capitato un evento imprevisto e imprevedibile. Il trasferimento degli alunni dal vecchio plesso (che dovrà essere demolito) al nuovo plesso scolastico, non risulta evidentemente eseguito nell’interesse dei bambini, ma per un’urgenza dell’amministrazione che vuole rispettare la tempistica imposta dal PNRR, fortunatamente prorogato, altrimenti l’intervento avrebbe già perso i finanziamenti. Nella speranza che il nuovo plesso della scuola elementare De Amicis abbia tutti i requisiti per poter essere utilizzato in sicurezza, rileviamo come i disagi maggiori ricadano sempre su bambini e famiglie'.