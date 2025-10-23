Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

M5S: 'Zone rosse a Modena, strumento in più per la sicurezza e la vivibilità del centro'

'L’Amministrazione comunale, con i mezzi a disposizione, sta finalmente ponendo un punto fermo di tutela e responsabilità collettiva'

'Il Movimento 5 Stelle di Modena e il consigliere comunale Giovanni Silingardi accolgono positivamente l’introduzione delle cosiddette zone rosse, che rappresentano uno strumento in più per garantire sicurezza, vivibilità e rispetto delle regole nei luoghi più sensibili della città. Non si tratta di un provvedimento “contro” qualcuno, ma a favore della cittadinanza tutta. Invitiamo tutti a non cadere nelle polemiche di schieramento: non si esclude nessuno, ma si crea un'area dove si affermano correttezza e legalità, a tutela sia dei cittadini sia degli esercenti che operano nel rispetto delle norme'. Così, in una nota il M5S.

 

'Siamo consapevoli, come hanno evidenziato anche esperti e comitati in altre città, che le zone rosse possono avere effetti solo nel breve periodo se non vengono accompagnate da un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e da una presenza più costante sul territorio. Non dobbiamo però dimenticare che viviamo in una comunità con sensibilità diverse, e che è su questo terreno di equilibrio che tutti dobbiamo ragionare. Una limitazione degli orari e un maggiore controllo non tolgono nulla al diritto di divertirsi o di frequentare il nostro bellissimo centro storico, ma rappresentano un passo avanti verso una convivenza più civile e rispettosa. Il Movimento 5 Stelle di Modena riconosce infine che l’Amministrazione comunale, con i mezzi a disposizione, sta finalmente ponendo un punto fermo di tutela e responsabilità collettiva, che va sostenuto e migliorato con interventi strutturali e duraturi'.

