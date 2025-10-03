Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, il sindaco espone la bandiera della Palestina dal balcone del Municipio

Soliera, il sindaco espone la bandiera della Palestina dal balcone del Municipio

'Il Comune di Soliera esprime il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla e ribadisce la necessità di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina'

1 minuto di lettura
Questa mattina il sindaco di Soliera, Caterina Bagni, ho esposto dal Municipio la bandiera della Palestina. 'Ho dato seguito all’ordine del giorno approvato nell’ultimo consiglio comunale - scrive la stessa Bagni -. Il Comune di Soliera esprime il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla e ribadisce la necessità di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina'.
