Soliera, il sindaco espone la bandiera della Palestina dal balcone del Municipio
'Il Comune di Soliera esprime il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla e ribadisce la necessità di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il corteo pro-Pal, la città paralizzata, la kefiah e il negazionismo su Hamas: così si rinuncia alla complessità
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Corteo Pro Pal, Giacobazzi e Platis: 'Dalla Cgil appelli eversivi contro le istituzioni democratiche'
Sciopero per Gaza, tangenziale bloccata a Modena. Il Pd: 'Stiamo coi manifestanti'
Coop Alleanza 3.0: alla guida torna un uomo, Luca Zaccherini nuovo Direttore Generale
Flotilla: liberati i 4 parlamentari italiani fermati da Israele