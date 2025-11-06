Una vecchia Topolino inaugura il nuovo ponte dell'Uccellino
Alle 11:15 l'auto d'epoca ha percorso per prima il nuovo ponte dell'uccellino. Da oggi aperto al traffico. Passaggio diretto e sicuro, anche per autocarri ma non per mezzi pesanti. La rete viaria soprattutto lato Soliera, rimane inadeguata. Anche per questo il cantiere continua
Alle 11:15 l'auto d'epoca ha percorso per prima il nuovo ponte dell'uccellino. Da oggi aperto al traffico. Passaggio diretto e sicuro, anche per autocarri ma non per mezzi pesanti. La rete viaria soprattutto lato Soliera, rimane inadeguata. Anche per questo il cantiere continua
Il nuovo ponte dell’Uccellino, che da oggi prende ufficialmente il posto del vecchio Bailey, è finalmente percorribile.Si tratta di un’opera importante, sia dal punto di vista strutturale – grazie alla campata unica in acciaio, realizzata e poi posizionata sul posto – sia per l’impatto sulla viabilità.
Mai più auto a senso unico alternato regolate da semaforo per attraversare il vecchio ponte che collegava le due sponde del Secchia, nei comuni di Modena e Soliera. Mai più chiusure in caso di piena. Ora il collegamento è più rapido e sicuro.Strutturalmente il nuovo ponte è imponente: percorrendo la larga pista ciclabile realizzata sul lato a valle del fiume e parti integrante dell'opera, sembra quasi di trovarsi accanto alla chiglia di una nave. Con grandi pannelli di acciaio saldati tra di loro. Opera principale contatti aspetti collaterali, pensata anche per i ciclisti che transitano lungo gli argini, i quali potranno transitare per un tratto al di sotto della struttura.
Manca ancora parte della segnaletica, ma finalmente l’apertura è realtà: alcune decine di residenti della zona, soprattutto
Qui è stata realizzata una rotatoria che si innesta su strade comunali molto strette, dove già oggi gli autobus faticano a manovrare, figuriamoci un autoarticolato. Per questo i lavori continueranno per adeguare la rete viaria di accesso al ponte, soprattutto lato Soliera. Fino a quel momento circolazione non consentita ai mezzi pesanti Sul lato Modena, invece, l’aumento del traffico potrebbe far crescere le code già presenti ogni mattina all’innesto con la Statale 12 Canaletto in direzione Modena. I guard rail, installati direttamente sui tombini Hera, renderanno inoltre più complesse alcune manovre di manutenzione per la multiutility.
Quel ponte, ormai obsoleto, sarà demolito a breve: l’apertura del nuovo collegamento, avvenuta pochi giorni dopo il collaudo definitivo, permetterà di avviare anche le operazioni di smantellamento della vecchia struttura.A “inaugurare” simbolicamente il passaggio, due auto d’epoca: una splendida Topolino e una Fiat 124.
Proprio due vetture nate in un’epoca in cui il territorio già aveva bisogno di un attraversamento moderno e adeguato, arrivato finalmente oggi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Negrini (Fdi) inaugura mensa col sindaco. Lega: 'Noi non condividiamo questo uso dei soldi Pnrr'
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
La Albanese torna su umiliazione sindaco di Reggio: ‘Ci fu maretta. Discussione in Regione? Sia breve’
Volley: Modena celebra i suoi campioni del Mondo Simone Anzani e Luca Porro
Il rave non finisce, scontri con le forze dell'ordine all'uscita
Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero