Marco Amendola
Al Museo Ferrari a Maranello, la nuova Luce è in mostra 'a pezzi'
Un'occasione unica per vedere da vicino i motori elettrici, i moduli batteria, e particolari come le sospensioni attive montate sulla vettura
Marco Amendola
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