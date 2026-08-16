Ferrari Luce all'asta per 40 milioni di dollari, record per auto nuova: sfiorato prezzo di ieri della Daytona del '64

Nella cornice della celebre Monterey Car Week, la Ferrari Luce 'Tailor Made' è stata venduta all'asta al prezzo di 40 milioni di dollari.
Messa all'asta in collaborazione con RM Sotheby's, la prima Luce di serie è stata oggetto di un'accesa gara d'asta durante uno degli eventi più prestigiosi del mondo automobilistico. Questo risultato record per un'auto nuova, arriva proprio dopo che proprio ieri all'asta di Gooding Christie's sempre al Monterey Car Week 2026 è stata venduta una Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964 per 42,9 milioni.
Ferrari devolverà tutto il ricavato di quest'asta di beneficenza a sostegno di future iniziative educative attraverso la Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico riconosciuto dal codice tributario statunitense.
L'auto, configurata in modo esclusivo attraverso il programma Ferrari Tailor Made, ha una livrea esterna speciale con finitura madreperla semilucida, sviluppata appositamente per questa vettura, su interni in pelle metallizzata.