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Guasto rete idrica risolto: utenze rialimentate in zona Sacca - Crocetta

Guasto rete idrica risolto: utenze rialimentate in zona Sacca - Crocetta

La rottura, invisibile dalla superficie, è stato individuato in via Buozzi. Durante l'interruzione si e resa necessaria la fonitura di sacche di acqua in due case di riposo

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La rottura di una grossa tubatura interrata aveva provocato l’interruzione o la quasi totale riduzione del flusso d’acqua in migliaia di utenze delle zone Sacca e Crocetta, provocando contestualmente un vero e proprio assalto al centralino Hera del Pronto Intervento da parte di cittadini. Tecnici al lavoro ma con non poche difficoltà legate al fatto che il guasto, non presentando infiltrazioni evidenti in superficie, rendeva difficile la rapida individuazione della perdita nelle rete. Con i rilevatori a disposizione è stato possibile circoscrivere il guasto nella zona di viale Buozzi, La rottura è stata individuata a fianco della tangenziale. Le conseguenti manovre di rete hanno permesso nel primo pomeriggio di rialimentare gradualmente tutte utenze. Durante il disservizio sono state fornite sacche d'acqua a due case di riposo.
Nel periodo estivo i lavori di pronto intervento sulle reti idriche gestite aumentano rispetto ai mesi invernali poiché, a causa della siccità del terreno e delle condizioni termiche, le tubazioni sono più soggette a sollecitazioni e quindi a possibili rotture.

 

HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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