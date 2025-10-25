Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serramazzoni, rogo alla Nuova Neon: vigili del fuoco al lavoro

Una alta colonna di fumo è visibile in tutta la zona

Un vasto incendio è divampato questa sera intorno alle 19 a San Dalmazio di Serramazzoni. Le fiamme si sono sviluppate alla ditta Nuova Neon e una alta colonna di fumo è visibile in tutta la zona. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco da Pavullo e da Modena e anche alcuni agricoltori della zona stanno aiutando con le botti.
