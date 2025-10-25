Serramazzoni, rogo alla Nuova Neon: vigili del fuoco al lavoro

Un vasto incendio è divampato questa sera intorno alle 19 a San Dalmazio di Serramazzoni. Le fiamme si sono sviluppate alla ditta Nuova Neon e una alta colonna di fumo è visibile in tutta la zona. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco da Pavullo e da Modena e anche alcuni agricoltori della zona stanno aiutando con le botti.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua