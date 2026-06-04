Nella giornata di oggi, intorno alle 14, si è verificato un incidente stradale in via Emilia Ovest, all'intersezione con via Sant'Anna, a Castelfranco Emilia. Coinvolti un SUV condotto da un uomo di 60 anni e una moto guidata da un trentenne, entrambi residenti a Modena. Lo scontro, frontale-laterale, ha fatto sì che il motociclista finisse sul cofano del SUV andando a schiantarsi contro il parabrezza. La velocità di entrambi i veicoli non era elevata al momento dell'impatto: il centauro è caduto a terra riportando lesioni, tra cui alcune fratture. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara con ferite non gravi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Castelfranco Emilia: una impegnata nel rilevamento dell'incidente, l'altra nella gestione del traffico, reso particolarmente caotico dalla posizione della moto - rimasta gravemente danneggiata sulla sede stradale e non immediatamente spostabile - che aveva inizialmente bloccato completamente la via Emilia. Gli agenti sono riusciti a istituire il senso unico alternato, consentendo la ripresa parziale della circolazione. I rilievi si sono conclusi intorno alle 15, al termine dei quali entrambi i veicoli sono stati rimossi.
Schianto sulla via Emilia a Castelfranco: coinvolta un’automobile e un centauro
Lo scontro, frontale-laterale, ha fatto sì che il motociclista finisse sul cofano del SUV andando a schiantarsi contro il parabrezza
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