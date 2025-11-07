Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega

Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1% sulla settimana e recuperando un +0,4% sul mese

Prosegue il trend positivo di Fratelli d’Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso. Rispetto a sette giorni fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,1% e dello 0,9% e si attesta al 31,1%. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre. Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1% sulla settimana e recuperando un +0,4% sul mese. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre.

Continua la discesa del M5S che in una settimana perde lo 0,1% (-1,3% nel mese) e si porta all’11,5%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all’11,2% per la terza settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega cede lo 0,1% in sette giorni e lo 0,2% in 30 giorni, scendendo all’8,3%. A seguire Avs al 6% (-0,1% nella settimana, -0,3% nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,6% (+0,1%; +0,2%), Italia Viva al 2% (-0,1%; +0,2%) e +Europa all’1,6% (+0,2%; +0,1%).

