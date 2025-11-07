Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Controlli intensificati sul territorio carpigiano nella serata di ieri fino a tarda notte, da parte del personale del Commissariato di P.S. e della Polizia Locale dell’Unione Terre D’Argine con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Pattugliato tutto il centro cittadino, le zone residenziali e quelle più periferiche, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria.

Nel corso degli accertamenti presso una abitazione, a seguito di un esposto di alcuni residenti, è stato identificato un cittadino ghanese con un permesso di soggiorno scaduto e mai rinnovato, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

L’uomo, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha avviato le pratiche per la sua espulsione con accompagnamento presso il CPR di Roma, da dove verrà definitivamente rimpatriato.

Complessivamente sono state identificate 109 persone, di cui 13 cittadini stranieri ed effettuate verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi pubblici nel centro storico.