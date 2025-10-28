M5S: 'Da sempre contrari alla Bretella'. Ma il via libera arrivò proprio da Toninelli e Dell'Orco
'Si tratta di un modello di gestione vecchio, opaco e incompatibile con i principi comunitari'
Eppure si dimentica che furono
'Alla luce dell'iter avanzato e delle valutazioni tecniche positive, quest'opera, i cui lavori sono fermi da 17 anni e non certo a causa di questo governo, verrà portata avanti' - disse Toninelli con il favore di Dell'Orco che fino a quel momento ne aveva chiesta la bocciatura.
