Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

M5S: 'Da sempre contrari alla Bretella'. Ma il via libera arrivò proprio da Toninelli e Dell'Orco

M5S: 'Da sempre contrari alla Bretella'. Ma il via libera arrivò proprio da Toninelli e Dell'Orco

'Si tratta di un modello di gestione vecchio, opaco e incompatibile con i principi comunitari'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'La Commissione Europea ha inviato una lettera di richiamo che solleva gravi dubbi sulla compatibilità con le norme UE su concorrenza e trasparenza della procedura per la concessione A22 Modena–Brennero, un passaggio che precede un possibile deferimento alla Corte di Giustizia e che riguarda direttamente le opere collegate, fra cui la Bretella Campogalliano–Sassuolo e la Cispadana autostradale. Per il Movimento 5 Stelle questo pronunciamento conferma criticità denunciate da anni. Si tratta di un modello di gestione vecchio, opaco e incompatibile con i principi comunitari, ma nonostante ciò, lungo il tracciato della Bretella sono proseguiti disboscamenti ed espropri su aree agricole e private. Da anni proponiamo un’alternativa concreta e più utile al territorio, fondata su ferro e intermodalità, con il rilancio della Ferrovia Cispadana e il potenziamento degli scali merci della bassa modenese come vera alternativa moderna e sostenibile per il distretto ceramico e la logistica emiliana, in coerenza con i target europei 2030 di trasferimento modale delle merci'. A dichiararlo è lo stato maggiore M5S attraverso i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, il coordinatore provinciale di Modena e Ferrara Massimo Bonora e Paride Guidetti, la deputata Stefania Ascari e il consigliere regionale Lorenzo Casadei.
 

Eppure si dimentica che furono
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
proprio l'ex ministro a 5 Stelle Danilo Toninelli e l'ex sottosegretario, modenese, Michele Dell'Orco (sotto l'audio di allora) nel 2019 a dare il proprio placet alla Bretella, annunciando l'imminente avvio ai lavori e reputandola necessaria in base alla cosiddetta analisi costi-benefici.
'Alla luce dell'iter avanzato e delle valutazioni tecniche positive, quest'opera, i cui lavori sono fermi da 17 anni e non certo a causa di questo governo, verrà portata avanti' - disse Toninelli con il favore di Dell'Orco che fino a quel momento ne aveva chiesta la bocciatura.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bocciatura UE sul bando A22: illegittimi prelazione e finanza di progetto, Bretella CS sempre più lontana

Bocciatura UE sul bando A22: illegittimi prelazione e finanza di progetto, Bretella CS sempre più lontana

M5S: 'Zone rosse a Modena, strumento in più per la sicurezza e la vivibilità del centro'

M5S: 'Zone rosse a Modena, strumento in più per la sicurezza e la vivibilità del centro'

'Nubi sul futuro della concessione A22 e progetto Bretella'

'Nubi sul futuro della concessione A22 e progetto Bretella'

M5s: 'Aimag: bocciatura della Corte dei Conti e cittadini esclusi. Serve trasparenza e confronto vero'

M5s: 'Aimag: bocciatura della Corte dei Conti e cittadini esclusi. Serve trasparenza e confronto vero'

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Vicolo Squallore è ancora un caso in Consiglio Comunale

Vicolo Squallore è ancora un caso in Consiglio Comunale

Danza: a Modena prima assoluta per la Compagnia Zappalà

Danza: a Modena prima assoluta per la Compagnia Zappalà

Venezia: attivisti 'pro-Pal' bloccano l’incontro con l'On. Fiano

Venezia: attivisti 'pro-Pal' bloccano l’incontro con l'On. Fiano

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota