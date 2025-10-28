M5S: 'Da sempre contrari alla Bretella'. Ma il via libera arrivò proprio da Toninelli e Dell'Orco

'La Commissione Europea ha inviato una lettera di richiamo che solleva gravi dubbi sulla compatibilità con le norme UE su concorrenza e trasparenza della procedura per la concessione A22 Modena–Brennero, un passaggio che precede un possibile deferimento alla Corte di Giustizia e che riguarda direttamente le opere collegate, fra cui la Bretella Campogalliano–Sassuolo e la Cispadana autostradale. Per il Movimento 5 Stelle questo pronunciamento conferma criticità denunciate da anni. Si tratta di un modello di gestione vecchio, opaco e incompatibile con i principi comunitari, ma nonostante ciò, lungo il tracciato della Bretella sono proseguiti disboscamenti ed espropri su aree agricole e private. Da anni proponiamo un’alternativa concreta e più utile al territorio, fondata su ferro e intermodalità, con il rilancio della Ferrovia Cispadana e il potenziamento degli scali merci della bassa modenese come vera alternativa moderna e sostenibile per il distretto ceramico e la logistica emiliana, in coerenza con i target europei 2030 di trasferimento modale delle merci'. A dichiararlo è lo stato maggiore M5S attraverso i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, il coordinatore provinciale di Modena e Ferrara Massimo Bonora e Paride Guidetti, la deputata Stefania Ascari e il consigliere regionale Lorenzo Casadei.Eppure si dimentica che furonoproprio l'ex ministro a 5 Stelle Danilo Toninelli e l'ex sottosegretario, modenese, Michele Dell'Orco () nel 2019 a dare il proprio placet alla Bretella, annunciando l'imminente avvio ai lavori e reputandola necessaria in base alla cosiddetta analisi costi-benefici.'Alla luce dell'iter avanzato e delle valutazioni tecniche positive, quest'opera, i cui lavori sono fermi da 17 anni e non certo a causa di questo governo, verrà portata avanti' - disse Toninelli con il favore di Dell'Orco che fino a quel momento ne aveva chiesta la bocciatura.