Modena, alla Tenda i 'Guerrieri della notte': a seguire dialogo con l'assessore Camporota

Mercoledì 29 ottobre alle 20, presso La Tenda in via Monte Kosica a Modena, si terrà l’incontro pubblico “I Guerrieri della Notte. Giovani, conflitti e linguaggi di strada”. L’evento, a ingresso gratuito, propone la proiezione del film cult The Warriors (1979) seguita da un confronto su come le culture giovanili possano trasformare marginalità e tensioni sociali in forme di espressione e partecipazione.

L’iniziativa rientra nel programma delle anteprime di Assedio 2026, promossa da Urbaner in collaborazione con Mo’ Better Football e l’Istituto Storico di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Fondazione di Modena.

In un contesto in cui termini come “baby gang” e “maranza” dominano il dibattito pubblico, l’incontro offre un’alternativa alle narrazioni semplicistiche, invitando ad analizzare le dinamiche giovanili in una prospettiva più complessa, culturale e sociale.

La serata sarà aperta da Metella Montanari, direttrice dell’Istituto Storico di Modena, con un intervento sul contesto storico-sociale dell’Italia tra fine anni ’70 e primi anni ’80: l’arrivo del film in Italia, le trasformazioni urbane, i flussi migratori interni, la dispersione scolastica, l’emergere di microcriminalità e la crisi dell’eroina.



Seguirà il dialogo tra: Alessandra Camporota, assessore alla Sicurezza urbana integrata del Comune di Modena e Amir Issaa, rapper, scrittore e divulgatore della cultura Hip Hop. Moderato da Urbaner, il confronto esplorerà come linguaggi artistici e pratiche urbane – dal writing al rap, dai centri sociali ai centri giovani – abbiano rappresentato e possano ancora rappresentare alternative alla violenza, generando comunità, senso di appartenenza e nuove narrazioni.

